"Ничего не изменит в балансе сил": в СНБО прокомментировали выход РФ из моратория на ракеты средней дальности

$41.760.05
47.640.10
ukenru
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 43597 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
4 августа, 12:41 • 45328 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 80818 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
4 августа, 11:14 • 117331 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины
Эксклюзив
4 августа, 10:06 • 73930 просмотра
россияне начали добавлять в "шахеды" легковоспламеняющуюся смесь, чтобы вызвать больше пожаров - эксперт
4 августа, 07:56 • 70236 просмотра
Зеленский ввел санкции против похитителей активов с ВОТ и 15 руководителей российских музеев
Эксклюзив
4 августа, 07:35 • 72856 просмотра
Эндокринолог раскрыла преимущества и риски датчиков мониторинга глюкозы
Эксклюзив
4 августа, 07:19 • 69704 просмотра
В Житомире 17-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве своего парня
4 августа, 01:37 • 62956 просмотра
Трамп назвал вероятную дату визита своего спецпредставителя Уиткоффа в Россию
3 августа, 10:28 • 81076 просмотра
"Есть договоренность об обмене 1200 пленных": Зеленский обсудил с Умеровым и Ермаком подготовку новой встречи в Стамбуле
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1м/с
61%
750мм
Популярные новости
Польша рассматривает возвращение визового режима для Украины: стала известна причина4 августа, 12:44 • 26690 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 40441 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 45398 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 21005 просмотра
"Им все равно, сколько людей в Украине убивает Россия": Трамп собирается существенно повысить пошлины на товары из Индии16:28 • 36035 просмотра
публикации
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 43598 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 80818 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины4 августа, 11:14 • 117331 просмотра
Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбузPhoto3 августа, 07:54 • 245461 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 333159 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Харьков
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 21010 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 45402 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 40445 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 46034 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 349635 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
MIM-23 Hawk
Дія (сервис)
Вашингтон Пост
WhatsApp

"Ничего не изменит в балансе сил": в СНБО прокомментировали выход РФ из моратория на ракеты средней дальности

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Россия отменила мораторий на ракеты средней и малой дальности, что является формальностью. Искандеры уже размещены в Крыму с 2019 года, когда США вышли из договора из-за нарушений РФ.

"Ничего не изменит в балансе сил": в СНБО прокомментировали выход РФ из моратория на ракеты средней дальности

Отмена РФ моратория на размещение ракет средней и малой дальности является формальностью, ведь россияне "и так стояли наготове с 2019 года", когда президент США Дональд Трамп вышел из соответствующего договора "из-за российского нарушения". Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, информирует УНН.

 Детали

По его словам, "искандеры" уже тогда оказались в Крыму.

Теперь это подают как "ответ" на "западную эскалацию" и помощь Украине, но смысл сугубо пропагандистский

- пояснил Коваленко.

По его убеждению, этот шаг вообще "ничего не изменит в балансе сил".

"Разве что москва сможет дальше пугать "орешником" в беларуси - тем, который во время второго пуска не полетел", - резюмировал руководитель ЦПД.

Напомним

Накануне министерство иностранных дел россии заявило об отмене моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Это решение принято "из-за исчезновения условий для сохранения односторонних самоограничений".

россия угрожает выйти из моратория на ракеты средней дальности09.06.25, 18:08 • 3726 просмотров

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Беларусь
Дональд Трамп
9К720 Искандер
Крым
Соединённые Штаты
Украина