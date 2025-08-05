"Ничего не изменит в балансе сил": в СНБО прокомментировали выход РФ из моратория на ракеты средней дальности
Киев • УНН
Россия отменила мораторий на ракеты средней и малой дальности, что является формальностью. Искандеры уже размещены в Крыму с 2019 года, когда США вышли из договора из-за нарушений РФ.
Отмена РФ моратория на размещение ракет средней и малой дальности является формальностью, ведь россияне "и так стояли наготове с 2019 года", когда президент США Дональд Трамп вышел из соответствующего договора "из-за российского нарушения". Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, информирует УНН.
Детали
По его словам, "искандеры" уже тогда оказались в Крыму.
Теперь это подают как "ответ" на "западную эскалацию" и помощь Украине, но смысл сугубо пропагандистский
По его убеждению, этот шаг вообще "ничего не изменит в балансе сил".
"Разве что москва сможет дальше пугать "орешником" в беларуси - тем, который во время второго пуска не полетел", - резюмировал руководитель ЦПД.
Напомним
Накануне министерство иностранных дел россии заявило об отмене моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Это решение принято "из-за исчезновения условий для сохранения односторонних самоограничений".
россия угрожает выйти из моратория на ракеты средней дальности09.06.25, 18:08 • 3726 просмотров