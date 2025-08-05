"Ничего не изменит в балансе сил": в СНБО прокомментировали выход РФ из моратория на ракеты средней дальности

Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ

Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ

Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ

Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ 4 августа, 13:37 • 40441 просмотра