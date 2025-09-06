Медведев: Финляндия, Норвегия и Польша усиливают военную активность у границ РФ
Киев • УНН
Дмитрий Медведев заявил об усилении военной активности Финляндии, Норвегии и Польши вблизи российских границ. Он также отметил военную угрозу со стороны балтийских государств и анонсировал изменение военного подхода РФ к границе с Финляндией из-за ее вступления в НАТО.
Финляндия, Норвегия и Польша усиливают военную активность вблизи территории России. Об этом заявил заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Подробности
Во время посещения Северо-Западного федерального округа он также отметил военную угрозу для РФ со стороны балтийских государств.
РФ необходимо повысить надежность защиты госграницы из-за усиления военной активности стран Балтии
Кроме того, он анонсировал, что Россия изменит военный подход к обустройству границы с Финляндией из-за вступления этой страны в НАТО.
"Европа придумала себе "русскую угрозу", чтобы сплотить электорат и потратить деньги. Финляндия и другие западные соседи потеряли очень большие деньги, закрывшись от России", - резюмировал Медведев.
Напомним
Ранее Медведев заявлял, что Россия не примет появления военных НАТО в Украине.
«Это новая реальность»: медведев припугнул Запад после снятия моратория рф на развертывание ракет05.08.25, 08:03 • 3125 просмотров