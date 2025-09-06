Медведев: Финляндия, Норвегия и Польша усиливают военную активность у границ РФ

Финляндия, Норвегия и Польша усиливают военную активность вблизи территории России. Об этом заявил заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Подробности

Во время посещения Северо-Западного федерального округа он также отметил военную угрозу для РФ со стороны балтийских государств.

РФ необходимо повысить надежность защиты госграницы из-за усиления военной активности стран Балтии - сказал Медведев.

Кроме того, он анонсировал, что Россия изменит военный подход к обустройству границы с Финляндией из-за вступления этой страны в НАТО.

"Европа придумала себе "русскую угрозу", чтобы сплотить электорат и потратить деньги. Финляндия и другие западные соседи потеряли очень большие деньги, закрывшись от России", - резюмировал Медведев.

Напомним

Ранее Медведев заявлял, что Россия не примет появления военных НАТО в Украине.

«Это новая реальность»: медведев припугнул Запад после снятия моратория рф на развертывание ракет