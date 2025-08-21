"Хрипкий, жалюгідний птах продовжує кукурікати": медведєв прокоментував можливе введення військ НАТО в Україну

росія не прийме появи військових НАТО в Україні. Про це у соцмережі Х написав заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв, повідомляє УНН.

У своєму дописі він використав вислів "безмозкий галльський півень", - ймовірно маючи на увазі президента Франції Емманюеля Макрона, та взяв у лапки назву нашої держави.

Безмозкий галльський півень ніяк не може відмовитися від ідеї відправки військ до "України". Було чітко заявлено: ніяких військ НАТО як миротворців. росія не прийме такої "гарантії безпеки". Але хрипкий, жалюгідний птах продовжує кукурікати, щоб довести, що він король курника