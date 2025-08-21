"Хрипкий, жалюгідний птах продовжує кукурікати": медведєв прокоментував можливе введення військ НАТО в Україну

$41.360.10
20 серпня, 15:55
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Вбивство на фунікулері: Генпрокурор Кравченко розкрив нові деталі справи
20 серпня, 14:27
"Порошенко не може вказувати Україні як вести переговори, бо за нього розікрали армію, захищали росмову, а сам служив в УПЦ МП" - ветеран
20 серпня, 15:26
Естонія погодилася відправити в Україну роту миротворців
20 серпня, 16:54
Польща не буде відправляти свої війська до України - міністр оборони
20 серпня, 17:07
Атака дронів: у Києві пролунали вибухи
20:48
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя
20 серпня, 12:11
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
20 серпня, 08:14
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Європа
Китай
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні
20 серпня, 12:51
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором
20 серпня, 12:45
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа
20 серпня, 11:47
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
20 серпня, 09:18
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
20 серпня, 08:11
Пістолет
Нафта
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Дія (сервіс)

"Хрипкий, жалюгідний птах продовжує кукурікати": медведєв прокоментував можливе введення військ НАТО в Україну

Київ • УНН

 • 14 перегляди

дмитро медведєв заявив, що росія не прийме появи військових НАТО в Україні. Він назвав президента Франції "безмозким галльським півнем" за ідею відправки військ.

"Хрипкий, жалюгідний птах продовжує кукурікати": медведєв прокоментував можливе введення військ НАТО в Україну

росія не прийме появи військових НАТО в Україні. Про це у соцмережі Х написав заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв, повідомляє УНН.

Деталі

У своєму дописі він використав вислів "безмозкий галльський півень", - ймовірно маючи на увазі президента Франції Емманюеля Макрона, та взяв у лапки назву нашої держави.

Безмозкий галльський півень ніяк не може відмовитися від ідеї відправки військ до "України". Було чітко заявлено: ніяких військ НАТО як миротворців. росія не прийме такої "гарантії безпеки". Але хрипкий, жалюгідний птах продовжує кукурікати, щоб довести, що він король курника

- вказав медведєв.

Нагадаємо

Раніше цього місяця медведєв зазначив, що заява мзс росії про скасування мораторію на розгортання ракет середньої та малої дальності є результатом "антиросійської політики країн НАТО". За його словами, "це нова реальність, з якою доведеться рахуватися всім нашим опонентам".

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу