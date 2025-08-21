"Хрипкий, жалюгідний птах продовжує кукурікати": медведєв прокоментував можливе введення військ НАТО в Україну
Київ • УНН
дмитро медведєв заявив, що росія не прийме появи військових НАТО в Україні. Він назвав президента Франції "безмозким галльським півнем" за ідею відправки військ.
росія не прийме появи військових НАТО в Україні. Про це у соцмережі Х написав заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв, повідомляє УНН.
Деталі
У своєму дописі він використав вислів "безмозкий галльський півень", - ймовірно маючи на увазі президента Франції Емманюеля Макрона, та взяв у лапки назву нашої держави.
Безмозкий галльський півень ніяк не може відмовитися від ідеї відправки військ до "України". Було чітко заявлено: ніяких військ НАТО як миротворців. росія не прийме такої "гарантії безпеки". Але хрипкий, жалюгідний птах продовжує кукурікати, щоб довести, що він король курника
Нагадаємо
Раніше цього місяця медведєв зазначив, що заява мзс росії про скасування мораторію на розгортання ракет середньої та малої дальності є результатом "антиросійської політики країн НАТО". За його словами, "це нова реальність, з якою доведеться рахуватися всім нашим опонентам".
