20 августа, 15:55 • 15012 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 52378 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 36214 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 63191 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 235372 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 79332 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 74428 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 69669 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 230073 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 181936 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
"Хриплый, жалкий петух продолжает кукарекать": медведев прокомментировал возможное введение войск НАТО в Украину

Киев • УНН

 • 0 просмотра

дмитрий медведев заявил, что россия не примет появления военных НАТО в Украине. Он назвал президента Франции "безмозглым галльским петухом" за идею отправки войск.

"Хриплый, жалкий петух продолжает кукарекать": медведев прокомментировал возможное введение войск НАТО в Украину

Россия не примет появления военных НАТО в Украине. Об этом в соцсети Х написал заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев, сообщает УНН.

Детали

В своем сообщении он использовал выражение "безмозглый галльский петух", - вероятно, имея в виду президента Франции Эмманюэля Макрона, и взял в кавычки название нашего государства.

Безмозглый галльский петух никак не может отказаться от идеи отправки войск в "Украину". Было четко заявлено: никаких войск НАТО как миротворцев. Россия не примет такой "гарантии безопасности". Но хриплый, жалкий петух продолжает кукарекать, чтобы доказать, что он король курятника

- указал медведев.

Напомним

Ранее в этом месяце медведев отметил, что заявление мид россии об отмене моратория на развертывание ракет средней и малой дальности является результатом "антироссийской политики стран НАТО". По его словам, "это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам".

«Мы планируем оказать давление на Россию, чтобы вернуть ее за стол переговоров», — посол США при НАТО03.08.25, 00:47 • 4504 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира