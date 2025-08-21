"Хриплый, жалкий петух продолжает кукарекать": медведев прокомментировал возможное введение войск НАТО в Украину
Киев • УНН
дмитрий медведев заявил, что россия не примет появления военных НАТО в Украине. Он назвал президента Франции "безмозглым галльским петухом" за идею отправки войск.
Россия не примет появления военных НАТО в Украине. Об этом в соцсети Х написал заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев, сообщает УНН.
Детали
В своем сообщении он использовал выражение "безмозглый галльский петух", - вероятно, имея в виду президента Франции Эмманюэля Макрона, и взял в кавычки название нашего государства.
Безмозглый галльский петух никак не может отказаться от идеи отправки войск в "Украину". Было четко заявлено: никаких войск НАТО как миротворцев. Россия не примет такой "гарантии безопасности". Но хриплый, жалкий петух продолжает кукарекать, чтобы доказать, что он король курятника
Напомним
Ранее в этом месяце медведев отметил, что заявление мид россии об отмене моратория на развертывание ракет средней и малой дальности является результатом "антироссийской политики стран НАТО". По его словам, "это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам".
