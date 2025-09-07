$41.350.00
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 27929 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 50196 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 46936 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
5 сентября, 16:47 • 41571 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 48697 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 59162 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 35088 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 42670 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 46313 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Финляндия депортировала более ста россиян, искавших убежища

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 318 просмотра

С начала года Финляндия депортировала 104 россиян, просивших политическое убежище, большинство из них пытались избежать мобилизации. Финские власти отказывают в убежище, считая, что мобилизация в России завершилась, хотя закон об этом не подписан.

Финляндия депортировала более ста россиян, искавших убежища

С начала этого года власти Финляндии депортировали 104 россиян, обратившихся с просьбой о политическом убежище. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Yle.

Детали

Финская полиция сообщила, что большинство из депортированных россиян пытались избежать мобилизации и ждали решения примерно два с половиной года.

Отмечается, что Финляндия отказывает им в убежище, поскольку, по мнению властей, мобилизация в России якобы закончилась и заявителям не угрожает опасность. В то же время закон о завершении мобилизации до сих пор не подписан.

Согласно позиции Миграционной службы Финляндии, одной угрозы призыва в армию недостаточно для получения убежища. Но некоторым просителям все же предоставили статус, например, если у них был риск быть вовлеченными в военные преступления

- говорится в сообщении.

Некоторые россияне отказались покинуть страну добровольно, поэтому 18 человек были депортированы в сопровождении полиции. Их отправили в Турцию или в Эстонию.

Издание напомнило, что Финляндия закрыла свои пограничные переходы с Россией в ноябре 2023 года.

Напомним

Финляндия укрепляет 200 км границы с Россией, возводя прочный забор для предотвращения нелегальной миграции. Это решение принято после полномасштабного вторжения России в Украину и вступления Финляндии в НАТО.

Дмитрий Медведев заявил об усилении военной активности Финляндии, Норвегии и Польши вблизи российских границ. Он также подчеркнул военную угрозу со стороны балтийских государств и анонсировал изменение военного подхода РФ к границе с Финляндией из-за ее вступления в НАТО.

Вита Зеленецкая

