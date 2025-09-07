Финляндия депортировала более ста россиян, искавших убежища

С начала этого года власти Финляндии депортировали 104 россиян, обратившихся с просьбой о политическом убежище. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Yle.

Детали

Финская полиция сообщила, что большинство из депортированных россиян пытались избежать мобилизации и ждали решения примерно два с половиной года.

Отмечается, что Финляндия отказывает им в убежище, поскольку, по мнению властей, мобилизация в России якобы закончилась и заявителям не угрожает опасность. В то же время закон о завершении мобилизации до сих пор не подписан.

Согласно позиции Миграционной службы Финляндии, одной угрозы призыва в армию недостаточно для получения убежища. Но некоторым просителям все же предоставили статус, например, если у них был риск быть вовлеченными в военные преступления - говорится в сообщении.

Некоторые россияне отказались покинуть страну добровольно, поэтому 18 человек были депортированы в сопровождении полиции. Их отправили в Турцию или в Эстонию.

Издание напомнило, что Финляндия закрыла свои пограничные переходы с Россией в ноябре 2023 года.

Напомним

Финляндия укрепляет 200 км границы с Россией, возводя прочный забор для предотвращения нелегальной миграции. Это решение принято после полномасштабного вторжения России в Украину и вступления Финляндии в НАТО.

Дмитрий Медведев заявил об усилении военной активности Финляндии, Норвегии и Польши вблизи российских границ. Он также подчеркнул военную угрозу со стороны балтийских государств и анонсировал изменение военного подхода РФ к границе с Финляндией из-за ее вступления в НАТО.

США во второй раз за лето массово депортировали россиян