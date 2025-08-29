США во второй раз за лето массово депортировали россиян

В аэропорт Домодедово вечером в среду прилетела группа из нескольких десятков депортированных россиян из США. Это уже вторая массовая депортация за лето 2025 года. Об этом сообщает Телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

О новой высылке сообщил президент организации Russian America for Democracy in Russia Дмитрий Валуев, которая помогает россиянам, оказавшимся в иммиграционных тюрьмах США. По его словам, рейсом Egypt Air из Каира прилетели от 30 до 60 человек, большинство из которых ранее проиграли суды по предоставлению убежища или согласились на так называемую "самодепортацию".

Среди депортированных были и те, кто опасался политических преследований в России. Известно, что на борту находился бывший военный, против которого в РФ возбудили дело за самовольное оставление части. Он пытался получить убежище в США, но суд отказал.

По словам Валуева, во время пересадки в Каире несколько человек пытались изменить маршрут, чтобы не лететь в Москву, однако их силой вернули на рейс. Уже в России пограничники долго опрашивали депортированных. По меньшей мере одного человека задержали, остальных – около десяти – отпустили, часть подписали подпиской о невыезде.

Это уже вторая масштабная депортация россиян из США этим летом. В июне, по данным той же организации, было выслано около 40 человек. Активисты предполагают, что в ближайшее время может произойти еще одна волна.

Картина в целом свидетельствует: отношение к россиянам, пытающимся получить убежище в США, резко изменилось еще в мае 2024 года. Если раньше после пересечения мексиканской границы многих отпускали с повесткой в суд, то теперь большинство оказывается в иммиграционных тюрьмах на месяцы и даже годы. Некоторые из тех, кого депортировали в среду, провели за решеткой почти год.

