США вдруге за літо масово депортували росіян

До аеропорту Домодєдово ввечері у середу прилетіла група з кількох десятків депортованих росіян зі США. Це вже друга масова депортація за літо 2025 року. Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA, пише УНН.

Деталі

Про нову висилку повідомив президент організації Russian America for Democracy in Russia Дмитро Валуєв, яка допомагає росіянам, що опинилися в імміграційних тюрмах США. За його словами, рейсом Egypt Air із Каїра прилетіли від 30 до 60 людей, більшість із яких раніше програли суди щодо надання притулку або погодилися на так звану "самодепортацію".

Серед депортованих були й ті, хто побоювався політичних переслідувань у росії. Відомо, що на борту перебував колишній військовий, проти якого в рф порушили справу за самовільне залишення частини. Він намагався отримати притулок у США, але суд відмовив.

За словами Валуєва, під час пересадки у Каїрі кілька людей намагалися змінити маршрут, щоб не летіти до москви, однак їх силоміць повернули на рейс. Уже в росії прикордонники довго опитували депортованих. Щонайменше одну людину затримали, решту – близько десяти – відпустили, частину підписали підпискою про невиїзд.

Це вже друга масштабна депортація росіян зі США цього літа. У червні, за даними тієї ж організації, було вислано близько 40 осіб. Активісти припускають, що найближчим часом може відбутися ще одна хвиля.

Картина загалом свідчить: ставлення до росіян, які намагаються отримати притулок у США, різко змінилося ще у травні 2024 року. Якщо раніше після перетину мексиканського кордону багатьох відпускали з повісткою до суду, то тепер більшість опиняється в імміграційних тюрмах на місяці й навіть роки. Деякі з тих, кого депортували в середу, провели за ґратами майже рік.

кремль шантажує жителів ТОТ: паспорти рф або депортація