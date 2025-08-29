$41.260.06
Ексклюзив
08:48 • 288 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 13531 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 15541 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 22417 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 47006 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 56825 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 129990 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 68720 перегляди
Зеленський доручив МЗС з'ясувати обставини заборони в'їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 77865 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113122 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
США вдруге за літо масово депортували росіян

Київ • УНН

 • 36 перегляди

США вдруге за літо 2025 року масово депортували росіян. Рейсом Egypt Air з Каїра до Домодєдово прибуло від 30 до 60 осіб, більшість з яких програли суди щодо притулку або погодилися на "самодепортацію".

США вдруге за літо масово депортували росіян

До аеропорту Домодєдово ввечері у середу прилетіла група з кількох десятків депортованих росіян зі США. Це вже друга масова депортація за літо 2025 року. Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA, пише УНН.

Деталі

Про нову висилку повідомив президент організації Russian America for Democracy in Russia Дмитро Валуєв, яка допомагає росіянам, що опинилися в імміграційних тюрмах США. За його словами, рейсом Egypt Air із Каїра прилетіли від 30 до 60 людей, більшість із яких раніше програли суди щодо надання притулку або погодилися на так звану "самодепортацію".

Серед депортованих були й ті, хто побоювався політичних переслідувань у росії. Відомо, що на борту перебував колишній військовий, проти якого в рф порушили справу за самовільне залишення частини. Він намагався отримати притулок у США, але суд відмовив.

За словами Валуєва, під час пересадки у Каїрі кілька людей намагалися змінити маршрут, щоб не летіти до москви, однак їх силоміць повернули на рейс. Уже в росії прикордонники довго опитували депортованих. Щонайменше одну людину затримали, решту – близько десяти – відпустили, частину підписали підпискою про невиїзд.

Це вже друга масштабна депортація росіян зі США цього літа. У червні, за даними тієї ж організації, було вислано близько 40 осіб. Активісти припускають, що найближчим часом може відбутися ще одна хвиля.

Картина загалом свідчить: ставлення до росіян, які намагаються отримати притулок у США, різко змінилося ще у травні 2024 року. Якщо раніше після перетину мексиканського кордону багатьох відпускали з повісткою до суду, то тепер більшість опиняється в імміграційних тюрмах на місяці й навіть роки. Деякі з тих, кого депортували в середу, провели за ґратами майже рік.

кремль шантажує жителів ТОТ: паспорти рф або депортація24.08.25, 14:13 • 4236 переглядiв

Степан Гафтко

