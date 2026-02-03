Фінансовий стан підприємств теплокомуненерго критичний: борги за газ перевищили 100 млрд гривень

Фінансово-економічний стан підприємств теплокомуненерго в Україні перебуває у критичній ситуації через накопичені борги за газ, заморожені тарифи та невиконання державою зобов’язань щодо компенсації різниці в тарифах. Про це йшлося під час засідання Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, передає УНН.

Деталі

Під час обговорення заступник Міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук зазначив, що підприємства галузі фактично не розвиваються, а змушені виживати в умовах війни, морозів, арештів рахунків та відсутності бюджетної підтримки.

За словами заступника міністра, загальна заборгованість теплокомуненерго за спожитий газ уже перевищує 100 млрд гривень, причому понад половина цієї суми утворилася саме за період повномасштабної війни.

Він наголосив, що підприємства обмежені законодавчими мораторіями на підвищення тарифів, відсутністю компенсацій різниці в тарифах та постійним зростанням штрафів, пені й санкцій, які не були передбачені в тарифній структурі та ще більше погіршують фінансову ситуацію.

Також зазначалося, що у держбюджеті наразі фактично не передбачено коштів на погашення недофінансування галузі, попри те, що раніше в проєкті бюджету на 2024 рік планувалося спрямувати на це понад 15 млрд гривень.

Окремо учасники засідання звернули увагу на механізм спрямування 4% податку на доходи фізичних осіб, який, за їхніми підрахунками, становить близько 15 млрд гривень на рік, однак є недостатнім навіть для покриття боргів теплокомуненерго, не кажучи про потреби сфери водопостачання та водовідведення.

Як приклад наводили ситуацію в Миколаєві, де річні надходження від цих 4% ПДФО становлять близько 176 млн гривень, тоді як борг з різниці в тарифах перевищує 1,2 млрд гривень, а заборгованість за газ - понад 700 млн гривень. Подібна ситуація, за словами представників галузі, спостерігається у Харкові, Запоріжжі, Хмельницькому та багатьох інших громадах.

Представники асоціацій громад також звернули увагу на масове блокування рахунків підприємств у 69 громадах через несплачену різницю в тарифах, що призводить до нарахування штрафних санкцій та фактичної зупинки роботи теплопостачальних компаній.

Серед пропозицій - запровадження на період воєнного стану заборони на блокування рахунків підприємств теплокомуненерго у разі невідшкодування державою різниці в тарифах, а також призупинення штрафів і пені.

Окремо порушувалося питання лімітів на споживання газу, які, за словами учасників засідання, не враховують екстремально низькі температури цієї зими, що створює додаткові ризики для стабільного проходження опалювального сезону.

Учасники засідання наголосили, що без системного вирішення проблеми різниці в тарифах та фінансової підтримки галузі існують серйозні ризики зриву наступного опалювального сезону.

Нагадаємо

