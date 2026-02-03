$42.970.16
11:49
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
Финансовое состояние предприятий теплокоммунэнерго критическое: долги за газ превысили 100 млрд гривен

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Общая задолженность за потребленный газ превышает 100 млрд гривен, более половины суммы образовалось во время войны.

Финансовое состояние предприятий теплокоммунэнерго критическое: долги за газ превысили 100 млрд гривен

Финансово-экономическое состояние предприятий теплокоммунэнерго в Украине находится в критической ситуации из-за накопленных долгов за газ, замороженных тарифов и невыполнения государством обязательств по компенсации разницы в тарифах. Об этом шла речь во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает УНН.

Детали

В ходе обсуждения заместитель Министра развития общин и территорий Константин Ковальчук отметил, что предприятия отрасли фактически не развиваются, а вынуждены выживать в условиях войны, морозов, арестов счетов и отсутствия бюджетной поддержки.

По словам заместителя министра, общая задолженность теплокоммунэнерго за потребленный газ уже превышает 100 млрд гривен, причем более половины этой суммы образовалась именно за период полномасштабной войны.

Он подчеркнул, что предприятия ограничены законодательными мораториями на повышение тарифов, отсутствием компенсаций разницы в тарифах и постоянным ростом штрафов, пени и санкций, которые не были предусмотрены в тарифной структуре и еще больше ухудшают финансовую ситуацию.

Также отмечалось, что в госбюджете сейчас фактически не предусмотрено средств на погашение недофинансирования отрасли, несмотря на то, что ранее в проекте бюджета на 2024 год планировалось направить на это более 15 млрд гривен.

Отдельно участники заседания обратили внимание на механизм направления 4% налога на доходы физических лиц, который, по их подсчетам, составляет около 15 млрд гривен в год, однако является недостаточным даже для покрытия долгов теплокоммунэнерго, не говоря о потребностях сферы водоснабжения и водоотведения.

В качестве примера приводилась ситуация в Николаеве, где годовые поступления от этих 4% НДФЛ составляют около 176 млн гривен, тогда как долг по разнице в тарифах превышает 1,2 млрд гривен, а задолженность за газ - более 700 млн гривен. Подобная ситуация, по словам представителей отрасли, наблюдается в Харькове, Запорожье, Хмельницком и многих других общинах.

Представители ассоциаций общин также обратили внимание на массовое блокирование счетов предприятий в 69 общинах из-за неоплаченной разницы в тарифах, что приводит к начислению штрафных санкций и фактической остановке работы теплоснабжающих компаний.

Среди предложений - введение на период военного положения запрета на блокирование счетов предприятий теплокоммунэнерго в случае невозмещения государством разницы в тарифах, а также приостановление штрафов и пени.

Отдельно поднимался вопрос лимитов на потребление газа, которые, по словам участников заседания, не учитывают экстремально низкие температуры этой зимой, что создает дополнительные риски для стабильного прохождения отопительного сезона.

Участники заседания подчеркнули, что без системного решения проблемы разницы в тарифах и финансовой поддержки отрасли существуют серьезные риски срыва следующего отопительного сезона.

Напомним

В Харькове ситуацию после повреждения ТЭЦ и электроподстанций классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня. Около 60% абонентов остаются без света, а 105 тысяч без тепла.

Андрей Тимощенков

ОбществоЭкономика
Морозы в Украине
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Верховная Рада
Украина
Хмельницкий
Запорожье
Николаев
Харьков