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У Львові відновили електропостачання для всіх споживачів, які були знеструмлені через ракетну атаку рф

У Львові відновили електропостачання для всіх споживачів, які були знеструмлені через ракетну атаку рф

Київ • УНН

 • 24905 перегляди

Електропостачання відновлено до всіх споживачів, відключених у Львові через російські ракетні обстріли, в той час як відновлення електрики в інших регіонах України тривають.

У Львові заживили всіх споживачів, які відключалися через ракетний обстріл рф 15 лютого. Через бойові дії частково без електроенергії перебувають жителі Дніпропетровської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та Донеччини. Про це у п'ятницю повідомили в Міненерго, передає УНН

Львівська область.  Енергетики заживили всіх споживачів, які напередодні відключалися через ворожі ракетні обстріли

- йдеться у повідомленні Міненерго.

На Дніпропетровщині за минулу добу знеструмлювалися 9,1 тисячі споживачів у 22 населених пунктах. З них через бойові дії – 3,2 тисячі абонентів. Енергетики всіх заживили. Залишаються без напруги 49 абонентів, які були відключені через бойові дії раніше.

На Донеччині, як повідомляється, внаслідок ворожих обстрілів відключалися понад 15,1 тисячі споживачів у 22 населених пунктах. Ремонтні бригади заживили 11 населених пунктів – загалом 16,4 тисячі абонентів, зокрема ті, які знеструмлювалися раніше. 

В Запорізькій області минулої доби відновили електрообладнання, пошкоджене напередодні ворожими обстрілами, та повернули світло 3223 родинам у 7 прифронтових населених пунктах.

На Харківщині внаслідок обстрілів 15 лютого території Вовчанської громади пошкоджено повітряну лінію та знеструмлено 1558 точок обліку.  Також на Херсонщині відключено 25,8 тисячі абонентів у 45 населених пунктах. На Чернігівщині через бойові дії знеструмлено 932 споживачі у 16 населених пунктах.

Крім того, на Сумщині через технологічне порушення відключено 6 населених пунктів, загалом – 1,5 тисячі споживачів.

Нагадаємо 

15 лютого у Львові під час ранкової ворожої ракетної атаки було влучання в електропідстанцію, її повністю знищено. 

Ворог атакував прифронтову ТЕС, дефіциту електрики немає - Міненерго 16.02.24, 09:26 • 27919 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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