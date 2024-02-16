Во Львове восстановили электроснабжение для всех потребителей, которые были обесточены из-за ракетной атаки рф

Во Львове запитали всех потребителей, которые отключались из-за ракетного обстрела рф 15 февраля. Из-за боевых действий частично без электроэнергии находятся жители Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и Донецкой области. Об этом в пятницу сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Львовская область. Энергетики запитали всех потребителей, которые накануне отключались из-за вражеских ракетных обстрелов - говорится в сообщении Минэнерго.

На Днепропетровщине за минувшие сутки обесточивались 9,1 тысячи потребителей в 22 населенных пунктах. Из них из-за боевых действий - 3,2 тысячи абонентов. Энергетики всех запитали. Остаются без напряжения 49 абонентов, которые были отключены из-за боевых действий ранее.

На Донетчине, как сообщается, в результате вражеских обстрелов отключались более 15,1 тысячи потребителей в 22 населенных пунктах. Ремонтные бригады запитали 11 населенных пунктов - всего 16,4 тысячи абонентов, в том числе те, которые обесточивались ранее.

В Запорожской области за прошедшие сутки восстановили электрооборудование, поврежденное накануне вражескими обстрелами, и вернули свет 3223 семьям в 7 прифронтовых населенных пунктах.

На Харьковщине в результате обстрелов 15 февраля территории Волчанской громады повреждена воздушная линия и обесточены 1558 точек учета. Также на Херсонщине отключено 25,8 тысячи абонентов в 45 населенных пунктах. На Черниговщине из-за боевых действий обесточены 932 потребителя в 16 населенных пунктах.

Кроме того, на Сумщине из-за технологического нарушения отключено 6 населенных пунктов, всего - 1,5 тысячи потребителей.

Напомним

15 февраля во Львове во время утренней вражеской ракетной атаки было попадание в электроподстанцию, она полностью уничтожена.

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