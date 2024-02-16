Враг атаковал прифронтовую ТЭС, дефицита электричества нет - Минэнерго
Враг атаковал прифронтовую ТЭС, но никто не пострадал, генерация достаточная и энергосистема остается сбалансированной.
"Ситуация критическая" - Кирби заявил об угрозе захвата Авдеевки
Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предупредил, что Авдеевка в Донецкой области рискует перейти под контроль России из-за того, что у украинских сил заканчиваются артиллерийские боеприпасы.
Убил соседа из-за громкой музыки: в Киеве мужчине грозит 15 лет за решеткой
В Киеве арестовали мужчину по подозрению в смертельном ножевом ранении соседа после драки, вспыхнувшей из-за громкой музыки.
Генштаб об Авдеевском направлении: осуществляется маневр войсками и плановое усиление подразделений
Украинские защитники продолжают сдерживать российские войска, которые пытаются окружить Авдеевку.
Несмотря на удаленность фронта: Андрющенко сообщил о новой линии укреплений оккупантов
По словам советника городского головы Мариуполя, россияне строят новые укрепления от Никольского в Мариупольском районе до Бердянска в Запорожской области.
Один погибший, трое раненых - последствия вражеских атак на Донецкую область за сутки
В результате российских обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки погиб 1 мирный житель в Заре, еще 3 получили ранения.
В результате ракетной атаки на Запорожье ранены шесть человек, за сутки враг обстрелял область более 170 раз
Шесть человек получили ранения в Запорожье в результате трех ракетных ударов российских войск, которые за минувшие сутки совершили более 170 обстрелов по Запорожской области.
Полтавская область ночью подверглась ракетной атаке рф, попадание на открытой территории - ОВА
Российская ракета попала в открытую местность в Миргородском районе Полтавской области в Украине, в результате чего никто не пострадал.
Вражеский удар КАБами по Харьковской области: среди трех жертв несовершеннолетняя - ОВА
Российские войска обстреляли село в Харьковской области, попав в гражданский автомобиль и убив трех человек.
На Херсонщине из-за российской агрессии погиб 1 человек
За минувшие сутки в результате российских обстрелов жилых кварталов Херсонской области погиб один человек.