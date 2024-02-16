Враг атаковал прифронтовую ТЭС, дефицита электричества нет - Минэнерго

Оккупанты продолжают осуществлять террористические атаки по энергетическим объектам Украины - сегодня атаковали одну из теплоэлектростанций в прифронтовой области, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Утром враг нанес удар по территории ТЭС в прифронтовом регионе. Без пострадавших. Объект продолжает работу. - говорится в сообщении Минэнерго.

Генерация

Как отмечается, дефицита электроэнергии в энергосистеме не фиксируется. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

После аварийного ремонта к работе возвращен блок ТЭС. В резерве - 13 блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости.

"Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - указали в Минэнерго.

Дополнение

По данным ДТЭК, последняя атака на теплоэлектростанцию ДТЭК случилась несколько дней назад - в ночь на 13 февраля. Тогда в результате обстрела станция прекратила производство электроэнергии.

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