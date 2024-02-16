Враг атаковал прифронтовую ТЭС, дефицита электричества нет - Минэнерго

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
  •  130552 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  215381 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  232649 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  200882 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  198493 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  211181 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  246725 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  247935 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  231964 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Враг атаковал прифронтовую ТЭС, дефицита электричества нет - Минэнерго

Враг атаковал прифронтовую ТЭС, но никто не пострадал, генерация достаточная и энергосистема остается сбалансированной.

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Враг атаковал прифронтовую ТЭС, дефицита электричества нет - Минэнерго

"Ситуация критическая" - Кирби заявил об угрозе захвата Авдеевки

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предупредил, что Авдеевка в Донецкой области рискует перейти под контроль России из-за того, что у украинских сил заканчиваются артиллерийские боеприпасы.

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"Ситуация критическая" - Кирби заявил об угрозе захвата Авдеевки

Убил соседа из-за громкой музыки: в Киеве мужчине грозит 15 лет за решеткой

В Киеве арестовали мужчину по подозрению в смертельном ножевом ранении соседа после драки, вспыхнувшей из-за громкой музыки.

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Убил соседа из-за громкой музыки: в Киеве мужчине грозит 15 лет за решеткой

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Украинские защитники продолжают сдерживать российские войска, которые пытаются окружить Авдеевку.

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Несмотря на удаленность фронта: Андрющенко сообщил о новой линии укреплений оккупантов

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В результате ракетной атаки на Запорожье ранены шесть человек, за сутки враг обстрелял область более 170 раз

Полтавская область ночью подверглась ракетной атаке рф, попадание на открытой территории - ОВА

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Российские войска обстреляли село в Харьковской области, попав в гражданский автомобиль и убив трех человек.

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Вражеский удар КАБами по Харьковской области: среди трех жертв несовершеннолетняя - ОВА

На Херсонщине из-за российской агрессии погиб 1 человек

За минувшие сутки в результате российских обстрелов жилых кварталов Херсонской области погиб один человек.

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На Херсонщине из-за российской агрессии погиб 1 человек