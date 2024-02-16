Ворог атакував прифронтову ТЕС, дефіциту електрики немає - Міненерго
Київ • УНН
Ворог атакував прифронтову ТЕС, але ніхто не постраждав, генерація достатня і енергосистема залишається збалансованою.
Окупанти продовжують здійснювати терористичні атаки по енергетичних об'єктах України - сьогодні атакували одну з теплоелектростанцій у прифронтовій області, передає УНН із посиланням на Міненерго.
Вранці ворог завдав удару по території ТЕС у прифронтовому регіоні. Без постраждалих. Об’єкт продовжує роботу.
Генерація
Як зазначається, дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.
Після аварійного ремонту до роботи повернуто блок ТЕС. У резерві - 13 блоків теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби.
"Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - вказали в Міненерго.
Доповнення
За даними ДТЕК, остання атака на теплоелектростанцію ДТЕК трапилася кілька днів тому - в ніч на 13 лютого. Тоді внаслідок обстрілу станція припинила виробництво електроенергії.
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