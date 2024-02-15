Атака рф на Львів: повністю знищено підстанцію, троє людей постраждали - ОВА
Київ • УНН
Під час ранкового обстрілу електропідстанція у Львові була повністю зруйнована.
У Львові під час ранкової ворожої ракетної атаки було влучання в електропідстанцію, її повністю знищено, також через влучання ракети у землю вибуховою хвилею вибило вікна у близько 30 будинках, наразі відомо про трьох постраждалих, підбив підсумки голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
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З його слів, Львів оговтується після складного ранку. "Під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 по 07:10, у зону відповідальності повітряного командування "Захід", яке захищає небо над вісьмома областями на заході України, увійшло 14 ворожих ракет. Із них 8 наші воїни протиповітряної оборони збили. На жаль, є удари. Зокрема, і по нашій області", - вказав він.
Було влучання в електропідстанцію у Львові. Через це почалася пожежа на площі орієнтовно 150 квадратних метрів. Її гасили впродовж двох годин. Над цим працювали 29 вогнеборців, залучали 6 одиниць техніки. Підстанція повністю знищена
З його слів, офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів.
"Інформації про загиблих та потерпілих на цьому обʼєкті станом на цю годину немає", - зазначив голова ОВА.
Ще одна ракета, нагадав він, влучила у землю між житловими багатоповерхівками.
"Вибуховою хвилею вибило вікна у близько 30 будинках на пʼяти вулицях. Пошкоджені автомобілі, які припаркували поруч. Наразі по допомогу до медиків звернулися троє людей з цих будинків", - зазначив Козицький.
росіяни пошкодили підстанцію на Львівщині, але дефіциту в енергосистемі немає - Міненерго15.02.24, 10:21 • 24106 переглядiв