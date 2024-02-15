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Атака рф на Львів: повністю знищено підстанцію, троє людей постраждали - ОВА

Атака рф на Львів: повністю знищено підстанцію, троє людей постраждали - ОВА

Київ • УНН

 • 21513 перегляди

Під час ранкового обстрілу електропідстанція у Львові була повністю зруйнована.

У Львові під час ранкової ворожої ракетної атаки було влучання в електропідстанцію, її повністю знищено, також через влучання ракети у землю вибуховою хвилею вибило вікна у близько 30 будинках, наразі відомо про трьох постраждалих, підбив підсумки голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.

Деталі

З його слів, Львів оговтується після складного ранку. "Під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 по 07:10, у зону відповідальності повітряного командування "Захід", яке захищає небо над вісьмома областями на заході України, увійшло 14 ворожих ракет. Із них 8 наші воїни протиповітряної оборони збили. На жаль, є удари. Зокрема, і по нашій області", - вказав він.

Було влучання в електропідстанцію у Львові. Через це почалася пожежа на площі орієнтовно 150 квадратних метрів. Її гасили впродовж двох годин. Над цим працювали 29 вогнеборців, залучали 6 одиниць техніки. Підстанція повністю знищена

- повідомив Козицький у Telegram.

З його слів, офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів.

"Інформації про загиблих та потерпілих на цьому обʼєкті станом на цю годину немає", - зазначив голова ОВА.

Ще одна ракета, нагадав він, влучила у землю між житловими багатоповерхівками.

"Вибуховою хвилею вибило вікна у близько 30 будинках на пʼяти вулицях. Пошкоджені автомобілі, які припаркували поруч. Наразі по допомогу до медиків звернулися троє людей з цих будинків", - зазначив Козицький.

росіяни пошкодили підстанцію на Львівщині, але дефіциту в енергосистемі немає - Міненерго15.02.24, 10:21 • 24106 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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