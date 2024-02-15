Атака рф на Львов: полностью уничтожена подстанция, три человека пострадали - ОВА

Во Львове во время утренней вражеской ракетной атаки было попадание в электроподстанцию, она полностью уничтожена, также из-за попадания ракеты в землю взрывной волной выбило окна в около 30 домах, на данный момент известно о трех пострадавших, подвел итоги глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

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По его словам, Львов приходит в себя после сложного утра. "Во время воздушной тревоги, которая длилась с 05:01 по 07:10, в зону ответственности воздушного командования "Запад", которое защищает небо над восемью областями на западе Украины, вошло 14 вражеских ракет. Из них 8 наши воины противовоздушной обороны сбили. К сожалению, есть удары. В частности, и по нашей области", - указал он.

Было попадание в электроподстанцию во Львове. Из-за этого начался пожар на площади ориентировочно 150 квадратных метров. Его тушили в течение двух часов. Над этим работали 29 пожарных, привлекали 6 единиц техники. Подстанция полностью уничтожена - сообщил Козицкий в Telegram.

По его словам, офисные помещения, которые питались от нее, сейчас получают электроэнергию от генераторов.

"Информации о погибших и пострадавших на этом объекте по состоянию на этот час нет", - отметил глава ОВА.

Еще одна ракета, напомнил он, попала в землю между жилыми многоэтажками.

"Взрывной волной выбило окна в около 30 домах на пяти улицах. Повреждены автомобили, которые припарковали рядом. Сейчас за помощью к медикам обратились три человека из этих домов", - отметил Козицкий.

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