Два "Шахеди" прямують до польського кордону – моніторингові ТГ-канали
Київ • УНН
Під час оголошеної повітряної тривоги в Рівненській та Волинській областях зафіксовано рух російських безпілотників у західному напрямку. Моніторингові канали повідомляють, що щонайменше два дрони типу "Шахед" прямують в бік Польщі.
Деталі
Під час сьогоднішньої повітряної тривоги моніторингові ресурси зафіксували переміщення безпілотних літальних апаратів типу Shahed у західному напрямку – із території, що прилягає до кордонів Рівненської та Волинської областей. За повідомленнями каналів спостереження, два апарати рухаються у бік державного кордону з Польщею.
Інформація надходить від незалежних моніторингових каналів; офіційних підтверджень від місцевої влади або Державної прикордонної служби станом на момент публікації немає.
Тривогу оголошено у деяких районах Рівненщини та Волині і у північних регіонах України.
