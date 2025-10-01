$41.140.18
Ексклюзив
15:19 • 3100 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
14:16 • 6406 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 20349 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 18004 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 17694 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 52968 перегляди
1 жовтня, 05:57 • 40282 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:57 • 40282 перегляди
1 жовтня, 05:47 • 31218 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:47 • 31218 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48508 перегляди
30 вересня, 17:35 • 25625 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
30 вересня, 17:35 • 25625 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Два "Шахеди" прямують до польського кордону – моніторингові ТГ-канали

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Під час оголошеної повітряної тривоги в Рівненській та Волинській областях зафіксовано рух російських безпілотників у західному напрямку. Моніторингові канали повідомляють, що щонайменше два дрони типу "Шахед" прямують в бік Польщі.

Два "Шахеди" прямують до польського кордону – моніторингові ТГ-канали

Під час повітряної тривоги в Рівненській та Волинській областях моніторингові канали повідомили про рух російських безпілотників у напрямку польського кордону. За даними спостережень, щонайменше два "Шахеди" прямують уздовж кордону між Рівненщиною та Волинню у бік Польщі, пише УНН.

Деталі

Під час сьогоднішньої повітряної тривоги моніторингові ресурси зафіксували переміщення безпілотних літальних апаратів типу Shahed у західному напрямку – із території, що прилягає до кордонів Рівненської та Волинської областей. За повідомленнями каналів спостереження, два апарати рухаються у бік державного кордону з Польщею.

Польща піднімала винищувачі через нічну атаку рф на Україну20.09.25, 09:16 • 24821 перегляд

Інформація надходить від незалежних моніторингових каналів; офіційних підтверджень від місцевої влади або Державної прикордонної служби станом на момент публікації немає. 

Тривогу оголошено у деяких районах Рівненщини та Волині і у північних регіонах України. 

Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"24.09.25, 16:04 • 58547 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Державний кордон України
Рівненська область
Волинська область
Шахед-136
Франція
Велика Британія
Європа
Україна
Польща