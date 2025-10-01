Два "Шахеди" прямують до польського кордону – моніторингові ТГ-канали

Під час повітряної тривоги в Рівненській та Волинській областях моніторингові канали повідомили про рух російських безпілотників у напрямку польського кордону. За даними спостережень, щонайменше два "Шахеди" прямують уздовж кордону між Рівненщиною та Волинню у бік Польщі, пише УНН.

Деталі

Під час сьогоднішньої повітряної тривоги моніторингові ресурси зафіксували переміщення безпілотних літальних апаратів типу Shahed у західному напрямку – із території, що прилягає до кордонів Рівненської та Волинської областей. За повідомленнями каналів спостереження, два апарати рухаються у бік державного кордону з Польщею.

Польща піднімала винищувачі через нічну атаку рф на Україну

Інформація надходить від незалежних моніторингових каналів; офіційних підтверджень від місцевої влади або Державної прикордонної служби станом на момент публікації немає.

Тривогу оголошено у деяких районах Рівненщини та Волині і у північних регіонах України.

Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"