Два "Шахеда" направляются к польской границе – мониторинговые ТГ-каналы

Эксклюзив
15:19 • 3220 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
14:16 • 6536 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
12:21 • 20423 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
10:38 • 18048 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 17735 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 52985 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 40293 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 31227 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 48508 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 25627 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 38258 просмотра
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico1 октября, 08:02 • 23048 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel1 октября, 08:09 • 29058 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 23992 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 16730 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
15:19 • 3214 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto13:07 • 12041 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21 • 20420 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02 • 15169 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 16743 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Олег Кипер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Дания
Копенгаген
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 24014 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 38285 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 25784 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 29254 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 39276 просмотра
Financial Times
Х-47М2 "Кинжал"
Х-101
9К720 Искандер
«Калибр» (семейство ракет)

Два "Шахеда" направляются к польской границе – мониторинговые ТГ-каналы

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Во время объявленной воздушной тревоги в Ровенской и Волынской областях зафиксировано движение российских беспилотников в западном направлении. Мониторинговые каналы сообщают, что по меньшей мере два дрона типа "Шахед" направляются в сторону Польши.

Два "Шахеда" направляются к польской границе – мониторинговые ТГ-каналы

Во время воздушной тревоги в Ровенской и Волынской областях мониторинговые каналы сообщили о движении российских беспилотников в направлении польской границы. По данным наблюдений, по меньшей мере два "Шахеда" направляются вдоль границы между Ровенщиной и Волынью в сторону Польши, пишет УНН.

Подробности

Во время сегодняшней воздушной тревоги мониторинговые ресурсы зафиксировали перемещение беспилотных летательных аппаратов типа Shahed в западном направлении – с территории, прилегающей к границам Ровенской и Волынской областей. По сообщениям каналов наблюдения, два аппарата движутся в сторону государственной границы с Польшей.

Польша поднимала истребители из-за ночной атаки рф на Украину20.09.25, 09:16 • 24821 просмотр

Информация поступает от независимых мониторинговых каналов; официальных подтверждений от местных властей или Государственной пограничной службы по состоянию на момент публикации нет. 

Тревога объявлена в некоторых районах Ровенщины и Волыни и в северных регионах Украины. 

Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"24.09.25, 16:04 • 58547 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Ровненская область
Волынская область
Шахед-136
Франция
Великобритания
Европа
Украина
Польша