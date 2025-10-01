Два "Шахеда" направляются к польской границе – мониторинговые ТГ-каналы
Киев • УНН
Во время объявленной воздушной тревоги в Ровенской и Волынской областях зафиксировано движение российских беспилотников в западном направлении. Мониторинговые каналы сообщают, что по меньшей мере два дрона типа "Шахед" направляются в сторону Польши.
Подробности
Во время сегодняшней воздушной тревоги мониторинговые ресурсы зафиксировали перемещение беспилотных летательных аппаратов типа Shahed в западном направлении – с территории, прилегающей к границам Ровенской и Волынской областей. По сообщениям каналов наблюдения, два аппарата движутся в сторону государственной границы с Польшей.
Информация поступает от независимых мониторинговых каналов; официальных подтверждений от местных властей или Государственной пограничной службы по состоянию на момент публикации нет.
Тревога объявлена в некоторых районах Ровенщины и Волыни и в северных регионах Украины.
