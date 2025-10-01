Два "Шахеда" направляются к польской границе – мониторинговые ТГ-каналы

Во время воздушной тревоги в Ровенской и Волынской областях мониторинговые каналы сообщили о движении российских беспилотников в направлении польской границы. По данным наблюдений, по меньшей мере два "Шахеда" направляются вдоль границы между Ровенщиной и Волынью в сторону Польши, пишет УНН.

Подробности

Во время сегодняшней воздушной тревоги мониторинговые ресурсы зафиксировали перемещение беспилотных летательных аппаратов типа Shahed в западном направлении – с территории, прилегающей к границам Ровенской и Волынской областей. По сообщениям каналов наблюдения, два аппарата движутся в сторону государственной границы с Польшей.

Информация поступает от независимых мониторинговых каналов; официальных подтверждений от местных властей или Государственной пограничной службы по состоянию на момент публикации нет.

Тревога объявлена в некоторых районах Ровенщины и Волыни и в северных регионах Украины.

