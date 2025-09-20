Польша поднимала истребители из-за ночной атаки рф на Украину

$41.250.05
48.780.01
ukenru
04:00 • 13393 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 24308 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 32976 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 27819 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 34220 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 47256 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 29294 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 39074 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 39764 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 49543 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Оккупанты создают "ассоциацию юристов" для прикрытия репрессий на оккупированных территориях - ЦНС19 сентября, 20:34 • 5558 просмотра
Украина призывает к усилению давления на Москву после вторжения истребителей рф в Эстонию - Сибига19 сентября, 21:59 • 8688 просмотра
Ситуация в Казачьей Лопани на Харьковщине критическая: россияне минируют поселок и блокируют эвакуацию - ГВА19 сентября, 23:05 • 13722 просмотра
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего заводаPhoto02:55 • 14230 просмотра
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic04:38 • 12863 просмотра
публикации
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto04:00 • 13396 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 32593 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 47259 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 39075 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 66687 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Виталий Ким
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 34235 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 32604 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 17631 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 20689 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 23223 просмотра
Актуальное
МиГ-31
БМ-21 «Град»
MIM-104 Patriot
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Польша поднимала истребители из-за ночной атаки рф на Украину

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Польша поднимала истребители и активировала наземные системы ПВО в ответ на ночную атаку РФ на Украину. Эти действия носили превентивный характер, направленный на безопасность воздушного пространства.

Польша поднимала истребители из-за ночной атаки рф на Украину

В Польше сегодня утром поднимали истребители на фоне ночной атаки рф на Украину, сообщили в оперативном командовании ВС Польши в субботу в X, пишет УНН.

Детали

"В связи с активностью дальней авиации российской федерации, наносящей удары по территории Украины, польские и союзные авиационные силы начали операции в нашем воздушном пространстве", - сообщили сначала в оперативном командовании ВС Польши.

Как указано, были задействованы "все имеющиеся в распоряжении" командования силы и средства. "В воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности", - отметили в оперативном командовании польских ВС.

Как сообщается, принятые меры "направлены на безопасность в районах, прилегающих к зонам угрозы".

Через полтора часа в оперативном командовании ВС Польши сообщили, что "действия польских и союзных ВВС в воздушном пространстве Польши прекращены из-за прекращения ударов дальней авиации российской федерации по территории Украины". "Активированные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к обычному режиму работы", - говорится в сообщении.

"Наши действия носили превентивный характер и были направлены на безопасность воздушного пространства в районах, прилегающих к зоне угрозы", - указали в командовании.

Польская армия, как отмечается, "постоянно следит за ситуацией в Украине и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства".

Западная разведка не может определить, были ли российские дроны над Польшей случайностью - CNN19.09.25, 17:39 • 2656 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Государственная граница Украины
Украина
Польша