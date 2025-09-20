Польша поднимала истребители из-за ночной атаки рф на Украину
Киев • УНН
Польша поднимала истребители и активировала наземные системы ПВО в ответ на ночную атаку РФ на Украину. Эти действия носили превентивный характер, направленный на безопасность воздушного пространства.
В Польше сегодня утром поднимали истребители на фоне ночной атаки рф на Украину, сообщили в оперативном командовании ВС Польши в субботу в X, пишет УНН.
Детали
"В связи с активностью дальней авиации российской федерации, наносящей удары по территории Украины, польские и союзные авиационные силы начали операции в нашем воздушном пространстве", - сообщили сначала в оперативном командовании ВС Польши.
Как указано, были задействованы "все имеющиеся в распоряжении" командования силы и средства. "В воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности", - отметили в оперативном командовании польских ВС.
Как сообщается, принятые меры "направлены на безопасность в районах, прилегающих к зонам угрозы".
Через полтора часа в оперативном командовании ВС Польши сообщили, что "действия польских и союзных ВВС в воздушном пространстве Польши прекращены из-за прекращения ударов дальней авиации российской федерации по территории Украины". "Активированные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к обычному режиму работы", - говорится в сообщении.
"Наши действия носили превентивный характер и были направлены на безопасность воздушного пространства в районах, прилегающих к зоне угрозы", - указали в командовании.
Польская армия, как отмечается, "постоянно следит за ситуацией в Украине и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства".
Западная разведка не может определить, были ли российские дроны над Польшей случайностью - CNN19.09.25, 17:39 • 2656 просмотров