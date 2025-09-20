Польща піднімала винищувачі через нічну атаку рф на Україну
Київ • УНН
Польща піднімала винищувачі та активувала наземні системи ППО у відповідь на нічну атаку рф на Україну. Ці дії мали превентивний характер, спрямований на безпеку повітряного простору.
У Польщі сьогодні вранці піднімали винищувачі на тлі нічної атаки рф на Україну, повідомили в оперативному командуванні ЗС Польщі у суботу у X, пише УНН.
Деталі
"У зв'язку з активністю дальньої авіації російської федерації, яка завдає ударів по території України, польські та союзні авіаційні сили розпочали операції в нашому повітряному просторі", - повідомили спочатку в оперативному командуванні ЗС Польщі.
Як вказано, було задіяно "всі наявні в розпорядженні" командування сили та засоби. "У повітря були підняті чергові пари винищувачів, а наземні засоби ППО та радіолокаційної розвідки приведені у вищий ступінь бойової готовності", - зазначили в оперативному командуванні польських ЗС.
Як повідомляється, вжиті заходи "спрямовані на безпеку в районах, прилеглих до зон загрози".
Через півтори години в оперативному командуванні ЗС Польщі повідомили, що "дії польських та союзних ВПС у повітряному просторі Польщі припинено через припинення ударів дальньої авіації російської федерації по території України". "Активовані наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки повернулися до звичайного режиму роботи", - ідеться у повідомленні.
"Наші дії мали превентивний характер і були спрямовані на безпеку повітряного простору в районах, прилеглих до зони загрози", - вказали у командуванні.
Польська армія, як зазначається, "постійно стежить за ситуацією в Україні та перебуває у постійній готовності забезпечити безпеку польського повітряного простору".
Західна розвідка не може визначити, чи були російські дрони над Польщею випадковістю - CNN19.09.25, 17:39 • 2648 переглядiв