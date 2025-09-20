$41.250.05
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
19 вересня, 18:48 • 23562 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 32515 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 27400 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 33731 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 46808 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
19 вересня, 12:00 • 29126 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 38768 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 08:43 • 39718 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 49374 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto04:00 • 12834 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 46810 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 38768 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 66421 перегляди
Польща піднімала винищувачі через нічну атаку рф на Україну

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Польща піднімала винищувачі та активувала наземні системи ППО у відповідь на нічну атаку рф на Україну. Ці дії мали превентивний характер, спрямований на безпеку повітряного простору.

Польща піднімала винищувачі через нічну атаку рф на Україну

У Польщі сьогодні вранці піднімали винищувачі на тлі нічної атаки рф на Україну, повідомили в оперативному командуванні ЗС Польщі у суботу у X, пише УНН.

Деталі

"У зв'язку з активністю дальньої авіації російської федерації, яка завдає ударів по території України, польські та союзні авіаційні сили розпочали операції в нашому повітряному просторі", - повідомили спочатку в оперативному командуванні ЗС Польщі.

Як вказано, було задіяно "всі наявні в розпорядженні" командування сили та засоби. "У повітря були підняті чергові пари винищувачів, а наземні засоби ППО та радіолокаційної розвідки приведені у вищий ступінь бойової готовності", - зазначили в оперативному командуванні польських ЗС.

Як повідомляється, вжиті заходи "спрямовані на безпеку в районах, прилеглих до зон загрози".

Через півтори години в оперативному командуванні ЗС Польщі повідомили, що "дії польських та союзних ВПС у повітряному просторі Польщі припинено через припинення ударів дальньої авіації російської федерації по території України". "Активовані наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки повернулися до звичайного режиму роботи", - ідеться у повідомленні.

"Наші дії мали превентивний характер і були спрямовані на безпеку повітряного простору в районах, прилеглих до зони загрози", - вказали у командуванні.

Польська армія, як зазначається, "постійно стежить за ситуацією в Україні та перебуває у постійній готовності забезпечити безпеку польського повітряного простору".

Західна розвідка не може визначити, чи були російські дрони над Польщею випадковістю - CNN19.09.25, 17:39 • 2648 переглядiв

Юлія Шрамко

