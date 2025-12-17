Дунайська Комісія вирішила створити Реєстр збитків від російської агресії на Нижньому Дунаї

Дунайська Комісія ухвалила рішення про створення Реєстру збитків від російської агресії на Нижньому Дунаї. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Деталі

За словами Кулеби, на засіданні 104 сесії Дунайської Комісії ініційоване Україною рішення про створення Реєстру підтримали більшість країн-учасниць. Також ухвалено постанову про порушення Росією Белградської конвенції внаслідок воєнних дій. Це важливі кроки для захисту України та справедливості на Дунаї.

Російські атаки на українські дунайські порти - це не лише руйнування інфраструктури, суден і вантажів. Це прямий удар по міжнародній логістиці, безпеці судноплавства і свободі руху на Дунаї. Тому створення Реєстру - це поступове притягнення агресора до відповідальності: він забезпечить системний збір і узагальнення даних про завдані збитки, їх передачу до Ради Європи та Європейського Союзу і формування міжнародно-правової основи для відшкодування збитків - повідомив урядовець.

Кулеба подякував партнерам - Австрії, Німеччині, Хорватії, Молдові, Румунії та Словаччині - за підтримку цього рішення. Це прояв реальної солідарності й розуміння того, що безпека на Дунаї - спільна відповідальність.

росія вже була усунута від участі в Дунайській Комісії. Сьогоднішнє рішення - ще один крок до її подальшої міжнародної ізоляції та захисту принципів міжнародного права. Україна й надалі послідовно працюватиме над тим, щоб кожен злочин агресора мав свою фіксацію і неминучі наслідки - резюмував він.

Це був удар по продовольчій безпеці: Зеленський про атаку рф на цивільне судно в Чорному морі