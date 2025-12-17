Дунайська Комісія вирішила створити Реєстр збитків від російської агресії на Нижньому Дунаї
Київ • УНН
Дунайська Комісія ухвалила рішення про створення Реєстру збитків від російської агресії на Нижньому Дунаї. Це забезпечить системний збір даних про завдані збитки та їх передачу до Ради Європи та ЄС для відшкодування.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.
Деталі
За словами Кулеби, на засіданні 104 сесії Дунайської Комісії ініційоване Україною рішення про створення Реєстру підтримали більшість країн-учасниць. Також ухвалено постанову про порушення Росією Белградської конвенції внаслідок воєнних дій. Це важливі кроки для захисту України та справедливості на Дунаї.
Російські атаки на українські дунайські порти - це не лише руйнування інфраструктури, суден і вантажів. Це прямий удар по міжнародній логістиці, безпеці судноплавства і свободі руху на Дунаї. Тому створення Реєстру - це поступове притягнення агресора до відповідальності: він забезпечить системний збір і узагальнення даних про завдані збитки, їх передачу до Ради Європи та Європейського Союзу і формування міжнародно-правової основи для відшкодування збитків
Кулеба подякував партнерам - Австрії, Німеччині, Хорватії, Молдові, Румунії та Словаччині - за підтримку цього рішення. Це прояв реальної солідарності й розуміння того, що безпека на Дунаї - спільна відповідальність.
росія вже була усунута від участі в Дунайській Комісії. Сьогоднішнє рішення - ще один крок до її подальшої міжнародної ізоляції та захисту принципів міжнародного права. Україна й надалі послідовно працюватиме над тим, щоб кожен злочин агресора мав свою фіксацію і неминучі наслідки
