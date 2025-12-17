Дунайская Комиссия решила создать Реестр ущерба от российской агрессии на Нижнем Дунае

Дунайская Комиссия приняла решение о создании Реестра ущерба от российской агрессии на Нижнем Дунае. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

По словам Кулебы, на заседании 104 сессии Дунайской Комиссии инициированное Украиной решение о создании Реестра поддержало большинство стран-участниц. Также принято постановление о нарушении Россией Белградской конвенции вследствие военных действий. Это важные шаги для защиты Украины и справедливости на Дунае.

Российские атаки на украинские дунайские порты – это не только разрушение инфраструктуры, судов и грузов. Это прямой удар по международной логистике, безопасности судоходства и свободе движения на Дунае. Поэтому создание Реестра – это постепенное привлечение агрессора к ответственности: он обеспечит системный сбор и обобщение данных о нанесенном ущербе, их передачу в Совет Европы и Европейский Союз и формирование международно-правовой основы для возмещения ущерба