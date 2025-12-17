Дунайская Комиссия решила создать Реестр ущерба от российской агрессии на Нижнем Дунае
Киев • УНН
Дунайская Комиссия приняла решение о создании Реестра ущерба от российской агрессии на Нижнем Дунае. Это обеспечит системный сбор данных о нанесенном ущербе и их передачу в Совет Европы и ЕС для возмещения.
Дунайская Комиссия приняла решение о создании Реестра ущерба от российской агрессии на Нижнем Дунае. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.
Детали
По словам Кулебы, на заседании 104 сессии Дунайской Комиссии инициированное Украиной решение о создании Реестра поддержало большинство стран-участниц. Также принято постановление о нарушении Россией Белградской конвенции вследствие военных действий. Это важные шаги для защиты Украины и справедливости на Дунае.
Российские атаки на украинские дунайские порты – это не только разрушение инфраструктуры, судов и грузов. Это прямой удар по международной логистике, безопасности судоходства и свободе движения на Дунае. Поэтому создание Реестра – это постепенное привлечение агрессора к ответственности: он обеспечит системный сбор и обобщение данных о нанесенном ущербе, их передачу в Совет Европы и Европейский Союз и формирование международно-правовой основы для возмещения ущерба
Кулеба поблагодарил партнеров – Австрию, Германию, Хорватию, Молдову, Румынию и Словакию – за поддержку этого решения. Это проявление реальной солидарности и понимания того, что безопасность на Дунае – общая ответственность.
Россия уже была отстранена от участия в Дунайской Комиссии. Сегодняшнее решение – еще один шаг к ее дальнейшей международной изоляции и защите принципов международного права. Украина и в дальнейшем последовательно будет работать над тем, чтобы каждое преступление агрессора имело свою фиксацию и неизбежные последствия
Это был удар по продовольственной безопасности: Зеленский об атаке рф на гражданское судно в Черном море13.12.25, 22:10 • 4820 просмотров