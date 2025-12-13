Это был удар по продовольственной безопасности: Зеленский об атаке рф на гражданское судно в Черном море

Сегодня был удар россии по еще одному гражданскому судну в Черном море – фактически это был удар по продовольственной безопасности. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Сегодня весь день доклады из регионов, прежде всего из Одессы после российских ударов. Продолжается восстановление. Непросто, но задействованы все необходимые силы. Поручил чиновникам максимально ускорить процессы ремонтов, поставки оборудования, которое необходимо

По его словам, сегодня также был удар россии по еще одному гражданскому судну в Черном море – фактически это был удар по продовольственной безопасности.

Владелец судна – Турция, груз – продовольствие. Бить по таким судам, которые не имеют никакого отношения к войне, – прямой вызов россии всему миру. Будем с партнерами разбираться, как реагировать на это. Реакция будет