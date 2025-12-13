$42.270.00
15:54 • 10320 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
15:26 • 15388 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
15:01 • 14464 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 15174 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 14526 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 12145 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 13464 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 14264 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 12761 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 13172 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
публикации
Эксклюзивы
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 59301 просмотра
Это был удар по продовольственной безопасности: Зеленский об атаке рф на гражданское судно в Черном море

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе россии по гражданскому турецкому судну VIVA в Черном море, перевозившему продовольствие в Египет. Этот инцидент расценивается как угроза продовольственной безопасности и вызов мировому сообществу.

Это был удар по продовольственной безопасности: Зеленский об атаке рф на гражданское судно в Черном море

Сегодня был удар россии по еще одному гражданскому судну в Черном море – фактически это был удар по продовольственной безопасности. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Сегодня весь день доклады из регионов, прежде всего из Одессы после российских ударов. Продолжается восстановление. Непросто, но задействованы все необходимые силы. Поручил чиновникам максимально ускорить процессы ремонтов, поставки оборудования, которое необходимо 

- сообщил Зеленский.

По его словам, сегодня также был удар россии по еще одному гражданскому судну в Черном море – фактически это был удар по продовольственной безопасности.

Владелец судна – Турция, груз – продовольствие. Бить по таким судам, которые не имеют никакого отношения к войне, – прямой вызов россии всему миру. Будем с партнерами разбираться, как реагировать на это. Реакция будет 

- подчеркнул Глава государства.

Оккупанты били шахедами и баллистикой: в Одесском порту есть раненый, в Черноморском - поврежден паром под флагом Турции12.12.25, 19:07 • 3608 просмотров

Напомним

Армия рф сегодня снова атаковала гражданское судно - нанесла целенаправленный удар с помощью БПЛА по турецкому судну VIVA, которое направлялось в Египет с подсолнечным маслом на борту.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Турция
Владимир Зеленский
Египет
Украина
Одесса