росія атакувала турецьке судно VIVA з олією, що прямувало до Єгипту
Київ • УНН
ВМС ЗСУ повідомили, що рф атакувала турецьке судно VIVA з соняшниковою олією, яке прямувало до Єгипту. Удар БПЛА стався у відкритому морі, екіпаж не постраждав.
Армія рф сьогодні знову атакувала цивільне судно - нанесла цілеспрямований удар за допомогою БПЛА по турецькому судну VIVA, яке прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту, передає УНН із посиланням на ВМС ЗСУ.
Сьогодні, 13 листопада 2025 року, країна-агресор вкотре здійснила атаку на цивільне судно. рф нанесла цілеспрямований удар за допомогою БПЛА по турецькому судну VIVA, яке прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту. Прохід в море відбувався зерновим коридором. На судні 11 громадян Турецької Республіки
За даними ВМС, удар здійснено у відкритому морі у виключній морській економічній зоні України, поза межами дії українських ППО.
рф грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права. Подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства та є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо
На разі Військово-Морські Сили України Збройних Сил України перебувають на звʼязку з капітаном, в готовності до надання у разі необхідності допомоги перебуває морська пошуково-рятувальна служба. Екіпаж не постраждав. Судно прямує у порт призначення - Єгипет.
У ВМС наголосили, що рф своїми агресивними діями свідомо робить виклик міжнародному праву та безпеці судноплавства.
