15:54 • 1544 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
15:26 • 3354 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
15:01 • 4858 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13:58 • 7044 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13:41 • 8378 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
12:30 • 8906 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
11:00 • 11503 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 13248 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 11986 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 12476 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Меню
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 54381 перегляди
росія атакувала турецьке судно VIVA з олією, що прямувало до Єгипту

Київ • УНН

 • 60 перегляди

ВМС ЗСУ повідомили, що рф атакувала турецьке судно VIVA з соняшниковою олією, яке прямувало до Єгипту. Удар БПЛА стався у відкритому морі, екіпаж не постраждав.

росія атакувала турецьке судно VIVA з олією, що прямувало до Єгипту

Армія рф сьогодні знову атакувала цивільне судно - нанесла цілеспрямований удар за допомогою БПЛА по турецькому судну VIVA, яке прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту, передає УНН із посиланням на ВМС ЗСУ.

Сьогодні, 13 листопада 2025 року, країна-агресор вкотре здійснила атаку на цивільне судно. рф нанесла цілеспрямований удар за допомогою БПЛА по турецькому судну VIVA, яке прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту. Прохід в море відбувався зерновим коридором. На судні 11 громадян Турецької Республіки 

- йдеться у повідомленні.

За даними ВМС, удар здійснено у відкритому морі у виключній морській економічній зоні України, поза межами дії українських ППО.

рф грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права. Подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства та є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо 

- йдеться у повідомленні.

На разі Військово-Морські Сили України Збройних Сил України перебувають на звʼязку з капітаном, в готовності до надання у разі необхідності допомоги перебуває морська пошуково-рятувальна служба.  Екіпаж не постраждав. Судно прямує у порт призначення - Єгипет.

У ВМС наголосили, що рф своїми агресивними діями свідомо робить виклик міжнародному праву та безпеці судноплавства. 

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Військово-морські сили Збройних сил України
Туреччина
Єгипет
Україна