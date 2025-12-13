$42.270.00
россия атаковала турецкое судно VIVA с маслом, направлявшееся в Египет

Киев • УНН

 • 884 просмотра

ВМС ВСУ сообщили, что рф атаковала турецкое судно VIVA с подсолнечным маслом, которое направлялось в Египет. Удар БПЛА произошел в открытом море, экипаж не пострадал.

россия атаковала турецкое судно VIVA с маслом, направлявшееся в Египет

Армия рф сегодня снова атаковала гражданское судно - нанесла целенаправленный удар с помощью БПЛА по турецкому судну VIVA, которое направлялось в Египет с подсолнечным маслом на борту, передает УНН со ссылкой на ВМС ВСУ.

Сегодня, 13 ноября 2025 года, страна-агрессор в очередной раз совершила атаку на гражданское судно. рф нанесла целенаправленный удар с помощью БПЛА по турецкому судну VIVA, которое направлялось в Египет с подсолнечным маслом на борту. Проход в море осуществлялся по зерновому коридору. На судне 11 граждан Турецкой Республики 

- говорится в сообщении.

По данным ВМС, удар нанесен в открытом море в исключительной морской экономической зоне Украины, вне зоны действия украинских ПВО.

РФ грубо и цинично нарушает нормы международного морского права. Подобные действия прямо противоречат основополагающим принципам свободы судоходства и являются вопиющим нарушением Руководства Сан-Ремо 

- говорится в сообщении.

В настоящее время Военно-Морские Силы Украины Вооруженных Сил Украины находятся на связи с капитаном, в готовности к оказанию в случае необходимости помощи находится морская поисково-спасательная служба.  Экипаж не пострадал. Судно направляется в порт назначения - Египет.

В ВМС подчеркнули, что РФ своими агрессивными действиями сознательно бросает вызов международному праву и безопасности судоходства. 

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Военно-морские силы Украины
Турция
Египет
Украина