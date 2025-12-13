россия атаковала турецкое судно VIVA с маслом, направлявшееся в Египет
Киев • УНН
ВМС ВСУ сообщили, что рф атаковала турецкое судно VIVA с подсолнечным маслом, которое направлялось в Египет. Удар БПЛА произошел в открытом море, экипаж не пострадал.
Армия рф сегодня снова атаковала гражданское судно - нанесла целенаправленный удар с помощью БПЛА по турецкому судну VIVA, которое направлялось в Египет с подсолнечным маслом на борту, передает УНН со ссылкой на ВМС ВСУ.
Сегодня, 13 ноября 2025 года, страна-агрессор в очередной раз совершила атаку на гражданское судно. рф нанесла целенаправленный удар с помощью БПЛА по турецкому судну VIVA, которое направлялось в Египет с подсолнечным маслом на борту. Проход в море осуществлялся по зерновому коридору. На судне 11 граждан Турецкой Республики
По данным ВМС, удар нанесен в открытом море в исключительной морской экономической зоне Украины, вне зоны действия украинских ПВО.
РФ грубо и цинично нарушает нормы международного морского права. Подобные действия прямо противоречат основополагающим принципам свободы судоходства и являются вопиющим нарушением Руководства Сан-Ремо
В настоящее время Военно-Морские Силы Украины Вооруженных Сил Украины находятся на связи с капитаном, в готовности к оказанию в случае необходимости помощи находится морская поисково-спасательная служба. Экипаж не пострадал. Судно направляется в порт назначения - Египет.
В ВМС подчеркнули, что РФ своими агрессивными действиями сознательно бросает вызов международному праву и безопасности судоходства.
Оккупанты били шахедами и баллистикой: в Одесском порту есть раненый, в Черноморском - поврежден паром под флагом Турции12.12.25, 19:07 • 3560 просмотров