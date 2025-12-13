Це був удар по продовольчій безпеці: Зеленський про атаку рф на цивільне судно в Чорному морі
Президент України Володимир Зеленський повідомив про удар росії по цивільному турецькому судну VIVA в Чорному морі, що перевозило продовольство до Єгипту. Цей інцидент розцінюється як загроза продовольчій безпеці та виклик світовій спільноті.
Сьогодні весь день доповіді з регіонів, передусім з Одеси після російських ударів. Триває відновлення. Непросто, але задіяні всі необхідні сили. Доручив урядовцям максимально прискорити процеси ремонтів, постачання обладнання, яке необхідне
Власник судна – Туреччина, вантаж – продовольство. Бити по таких суднах, які не мають жодного стосунку до війни, – прямий виклик Росії всьому світу. Будемо з партнерами розбиратись, як реагувати на це. Реакція буде
Армія рф сьогодні знову атакувала цивільне судно - нанесла цілеспрямований удар за допомогою БПЛА по турецькому судну VIVA, яке прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту.