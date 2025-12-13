$42.270.00
15:54 • 10448 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
15:26 • 15629 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
15:01 • 14655 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 15369 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 14678 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 12211 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 13515 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 14283 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 12776 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13185 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 59442 перегляди
Це був удар по продовольчій безпеці: Зеленський про атаку рф на цивільне судно в Чорному морі

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про удар росії по цивільному турецькому судну VIVA в Чорному морі, що перевозило продовольство до Єгипту. Цей інцидент розцінюється як загроза продовольчій безпеці та виклик світовій спільноті.

Це був удар по продовольчій безпеці: Зеленський про атаку рф на цивільне судно в Чорному морі

Сьогодні був удар росії по ще одному цивільному судну в Чорному морі – фактично це був удар по продовольчій безпеці. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Сьогодні весь день доповіді з регіонів, передусім з Одеси після російських ударів. Триває відновлення. Непросто, але задіяні всі необхідні сили. Доручив урядовцям максимально прискорити процеси ремонтів, постачання обладнання, яке необхідне 

- повідомив Зеленський.

За його словами, сьогодні також був удар росії по ще одному цивільному судну в Чорному морі – фактично це був удар по продовольчій безпеці.

Власник судна – Туреччина, вантаж – продовольство. Бити по таких суднах, які не мають жодного стосунку до війни, – прямий виклик Росії всьому світу. Будемо з партнерами розбиратись, як реагувати на це. Реакція буде 

- наголосив Глава держави.

Нагадаємо

Армія рф сьогодні знову атакувала цивільне судно - нанесла цілеспрямований удар за допомогою БПЛА по турецькому судну VIVA, яке прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту.

Антоніна Туманова

