Це був удар по продовольчій безпеці: Зеленський про атаку рф на цивільне судно в Чорному морі

Сьогодні був удар росії по ще одному цивільному судну в Чорному морі – фактично це був удар по продовольчій безпеці. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Сьогодні весь день доповіді з регіонів, передусім з Одеси після російських ударів. Триває відновлення. Непросто, але задіяні всі необхідні сили. Доручив урядовцям максимально прискорити процеси ремонтів, постачання обладнання, яке необхідне

Власник судна – Туреччина, вантаж – продовольство. Бити по таких суднах, які не мають жодного стосунку до війни, – прямий виклик Росії всьому світу. Будемо з партнерами розбиратись, як реагувати на це. Реакція буде