Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сергій Лещенко
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Львівська область
Британія наполягає на залученні Зеленського до переговорів путіна і Трампа - Рolitico

Київ • УНН

 • 932 перегляди

Європейські лідери, включаючи Макрона та Мерца, наполягають на участі України у переговорах Трампа і путіна. Прем'єр Британії Стармер вимагає обов'язкового залучення президента Зеленського до переговорів лідерів США і рф щодо війни в Україні.

Британія наполягає на залученні Зеленського до переговорів путіна і Трампа - Рolitico

Європа "інтенсивно готується" до зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором, лідери провідних країн встигли зробити заяви - зокрема президент Франції Макрон та канцлер ФРН Мерц висловили надію про участь українців та європейців у ключових питаннях по завершенню війни. За даними Рolitico, Стармер наполягає на "залізному" припиненні вогню та обов'язковому залученні Зеленського до найближчих переговорів, передає УНН.

Деталі

Низка країн Європи напередодні саміту Трампа і путіна об'єдналася під гаслом "шлях до миру в Україні не може бути визначений без України" та необхідності гарантії безпеки. У нещодавній заяві президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що "майбутнє України не може бути вирішене без українців", а канлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання, що "те, що станеться на Алясці у п'ятницю, не повинно залишитися без результатів".

Що відомо про пріорітети Британії. Декілька днів тому, Офіс глави британського уряду повідомив про розмову прем'єр-міністра Стармера та президента США Трампа. Сторони підтвердили непохитну підтримку президенту Зеленському та забезпеченню справедливого та тривалого миру в Україні.

Видання Рolitico, постлаючись на особу, обізнану з перемовинами з боку Великої Британії, розшифрувало "головні пріоритети" Кіра Стармера.

Прем'єр-міністр Великої Британії наполягає на залученні Зеленського до переговорів та на жорсткому припиненні вогню, яке буде повністю контролюватися.

- пише Politico London Playbook.

 У британському уряді наполягають на тому, що Україна має зберегти усі можливості для забезпечення захисту "суверенітету та територіальної цілісності".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі на Алясці "випробує" російського диктатора володимира путіна на готовність завершити війну в Україні.

Ігор Тележніков

