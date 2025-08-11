Британия настаивает на привлечении Зеленского к переговорам Путина и Трампа - Politico
Европейские лидеры, включая Макрона и Мерца, настаивают на участии Украины в переговорах Трампа и Путина. Премьер Британии Стармер требует обязательного привлечения президента Зеленского к переговорам лидеров США и РФ по поводу войны в Украине.
Европа «интенсивно готовится» к встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором, лидеры ведущих стран успели сделать заявления – в частности, президент Франции Макрон и канцлер ФРГ Мерц выразили надежду на участие украинцев и европейцев в ключевых вопросах по завершении войны. По данным Politico, Стармер настаивает на «железном» прекращении огня и обязательном привлечении Зеленского к ближайшим переговорам, передает УНН.
Детали
Ряд стран Европы накануне саммита Трампа и Путина объединился под лозунгом «путь к миру в Украине не может быть определен без Украины» и необходимости гарантии безопасности. В недавнем заявлении президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что «будущее Украины не может быть решено без украинцев», а канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что «то, что произойдет на Аляске в пятницу, не должно остаться без результатов».
Что известно о приоритетах Британии. Несколько дней назад Офис главы британского правительства сообщил о разговоре премьер-министра Стармера и президента США Трампа. Стороны подтвердили непоколебимую поддержку президенту Зеленскому и обеспечению справедливого и прочного мира в Украине.
Издание Politico, ссылаясь на лицо, осведомленное с переговорами со стороны Великобритании, расшифровало «главные приоритеты» Кира Стармера.
Премьер-министр Великобритании настаивает на привлечении Зеленского к переговорам и на жестком прекращении огня, которое будет полностью контролироваться.
В британском правительстве настаивают на том, что Украина должна сохранить все возможности для обеспечения защиты «суверенитета и территориальной целостности».
Напомним
Президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске «испытает» российского диктатора Владимира Путина на готовность завершить войну в Украине.
