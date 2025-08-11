$41.390.07
Эксклюзив
10:23 • 1298 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 6840 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
07:41 • 46063 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условия
Эксклюзив
06:00 • 73214 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августа
05:15 • 76876 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 58301 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 108929 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 191199 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
9 августа, 06:10 • 127911 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 293016 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
Британия настаивает на привлечении Зеленского к переговорам Путина и Трампа - Politico

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Европейские лидеры, включая Макрона и Мерца, настаивают на участии Украины в переговорах Трампа и Путина. Премьер Британии Стармер требует обязательного привлечения президента Зеленского к переговорам лидеров США и РФ по поводу войны в Украине.

Британия настаивает на привлечении Зеленского к переговорам Путина и Трампа - Politico

Европа «интенсивно готовится» к встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором, лидеры ведущих стран успели сделать заявления – в частности, президент Франции Макрон и канцлер ФРГ Мерц выразили надежду на участие украинцев и европейцев в ключевых вопросах по завершении войны. По данным Politico, Стармер настаивает на «железном» прекращении огня и обязательном привлечении Зеленского к ближайшим переговорам, передает УНН.

Детали

Ряд стран Европы накануне саммита Трампа и Путина объединился под лозунгом «путь к миру в Украине не может быть определен без Украины» и необходимости гарантии безопасности. В недавнем заявлении президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что «будущее Украины не может быть решено без украинцев», а канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что «то, что произойдет на Аляске в пятницу, не должно остаться без результатов».

Что известно о приоритетах Британии. Несколько дней назад Офис главы британского правительства сообщил о разговоре премьер-министра Стармера и президента США Трампа. Стороны подтвердили непоколебимую поддержку президенту Зеленскому и обеспечению справедливого и прочного мира в Украине.

Издание Politico, ссылаясь на лицо, осведомленное с переговорами со стороны Великобритании, расшифровало «главные приоритеты» Кира Стармера.

Премьер-министр Великобритании настаивает на привлечении Зеленского к переговорам и на жестком прекращении огня, которое будет полностью контролироваться.

- пишет Politico London Playbook.

В британском правительстве настаивают на том, что Украина должна сохранить все возможности для обеспечения защиты «суверенитета и территориальной целостности».

Напомним

Президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске «испытает» российского диктатора Владимира Путина на готовность завершить войну в Украине.

Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT11.08.25, 09:46 • 65641 просмотр

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Кир Стармер
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина