Десять країн підписали угоду про співпрацю у сфері ІТ для оборони України
Київ • УНН
10 країн підписали угоду про співпрацю в рамках ІТ-коаліції, щоб допомогти Україні побудувати сумісну ІТ-інфраструктуру для своїх сил оборони протягом наступних 6 років.
У міністерств оборони України заявили про завершення підписання Угоди про співпрацю в рамках ІТ-коаліці. За даними пресслужби оборонного відомства до коаліції долучились 10 держав-учасниць, передає УНН.
Деталі
За даними Міноборони до Угоди про співпрацю в рамках ІТ-коаліції доєднались Естонія та Люксембург як країни-лідери, а також Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна.
Зазначається, що це перша така Угода у межах коаліцій спроможностей.
Зазначається, що Велика Британія також заявила про своє бажання підтримати цю ініціативу, однак без членської участі. Британці підписали відповідну Декларацію про наміри.
Я впевнений, що нам вдасться залучити ще більше партнерів для цифровізації нашого війська.
У Міноборони наголосили, що ця угода закріплює прагнення держав-учасниць надавати допомогу Україні протягом наступних 6 років з метою розбудови взаємосумісної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони та Сил оборони України.
Завдяки коаліції ми зможемо обмінюватися досвідом щодо застосування інноваційних технологій та робити спільні проєкти. IT-коаліція – це потужний і ефективний майданчик для нашої взаємодії.