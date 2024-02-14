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Десять стран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ для обороны Украины

Десять стран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ для обороны Украины

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 17:08  •  10646 просмотра

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10 стран подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ИТ-коалиции, чтобы помочь Украине построить совместимую ИТ-инфраструктуру для своих сил обороны в течение следующих 6 лет.

В министерств обороны Украины заявили о завершении подписания Соглашения о сотрудничестве в рамках ИТ-коалиции. По данным пресс-службы оборонного ведомства к коалиции присоединились 10 государств-участников, передает УНН.

Детали

По данным Минобороны к Соглашению о сотрудничестве в рамках  ИТ-коалиции присоединились Эстония и Люксембург как страны-лидеры, а также Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина.

Отмечается, что это первое такое Соглашение в рамках коалиций возможностей.

Отмечается, что Великобритания также заявила о своем желании поддержать эту инициативу, однако без членского участия. Британцы подписали соответствующую Декларацию о намерениях.

Я уверен, что нам удастся привлечь еще больше партнеров для цифровизации нашей армии. 

 - прокомментировал подписание Министр обороны Украины Рустем Умеров.

В Минобороны отметили, что это соглашение закрепляет стремление государств-участников оказывать помощь Украине в течение следующих 6 лет с целью развития взаимосовместимой ИТ-инфраструктуры Министерства обороны и Сил обороны Украины.

Благодаря коалиции мы сможем обмениваться опытом по применению инновационных технологий и делать совместные проекты. IT-коалиция - это мощная и эффективная площадка для нашего взаимодействия.

- отметила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ПолитикаТехнологии
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
latviyaЛатвия
islandiiaИсландия
daniyaДания
liuksemburhЛюксембург
litvaЛитва
belgiyaБельгия
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
italiyaИталия
niderlandiНидерланды
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
Десять країн підписали угоду про співпрацю у сфері ІТ для оборони України
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