Десять стран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ для обороны Украины

В министерств обороны Украины заявили о завершении подписания Соглашения о сотрудничестве в рамках ИТ-коалиции. По данным пресс-службы оборонного ведомства к коалиции присоединились 10 государств-участников, передает УНН.

Детали

По данным Минобороны к Соглашению о сотрудничестве в рамках ИТ-коалиции присоединились Эстония и Люксембург как страны-лидеры, а также Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина.

Отмечается, что это первое такое Соглашение в рамках коалиций возможностей.

Отмечается, что Великобритания также заявила о своем желании поддержать эту инициативу, однако без членского участия. Британцы подписали соответствующую Декларацию о намерениях.

Я уверен, что нам удастся привлечь еще больше партнеров для цифровизации нашей армии. - прокомментировал подписание Министр обороны Украины Рустем Умеров.

В Минобороны отметили, что это соглашение закрепляет стремление государств-участников оказывать помощь Украине в течение следующих 6 лет с целью развития взаимосовместимой ИТ-инфраструктуры Министерства обороны и Сил обороны Украины.