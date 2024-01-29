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Деякі БпЛА окупантів долетіли до західних кордонів України – Ігнат

Деякі БпЛА окупантів долетіли до західних кордонів України – Ігнат

Київ • УНН

 • 27179 перегляди

У ніч на понеділок, 29 січня, російські безпілотники підлетіли у бік до західного кордону України. Збройні сили України збили всі вісім безпілотників над Миколаївською, Житомирською, Вінницькою та Хмельницькою областями.

Безпілотники зс рф, які минулої доби летіли, у тому числі, на захід України, були знищені воїнами ЗСУ. Про це повідомив у телемарафоні Юрій Ігнат, речник Командування Повітряних сил ЗСУ, передає УНН.

Сьогодні географія "шахедів" була більшою, - аж до західних кордонів нашої держави.

 – зазначив речник ПС ЗСУ.

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За його словами, деякі одиниці долетіли, але зрештою всі були знищені. Загроза була для низки областей – Миколаївщина, Житомирщина, Вінниччина та Хмельниччина.

Власне, 8 з 8 було знищено 

– підсумував Ігнат.

Нагадаємо

Чотири російські безпілотники "Шахід-136/131" були збиті над Миколаївською областю в ніч на понеділок, 29 січня. Уламки деяких збитих безпілотників пошкодили будівлі в Арбузинській громаді, але обійшлося без жертв.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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