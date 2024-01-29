У рф повідомили про дрони у брянській та ростовській областях
Київ • УНН
У ростовській області впав і вибухнув безпілотник, повідомив губернатор російського регіону. Це сталося після того, як росія також повідомила про нібито "знищення" безпілотника над брянською областю раніше цього ж дня.
Губернатор ростовської області рф василь голубєв повідомив про падіння безпілотника на території неклинівського району області, пише УНН.
Деталі
Він стверджує, що дрон був "нейтралізований" вранці засобами радіоелектронної боротьби.
"Внаслідок падіння БПЛА та детонації вибухового пристрою частково пошкоджено скління та стіни кількох корпусів у заміському таборі. У зимовий час установа не працює, перебуваючи на консервації. Постраждалих немає", - написав голубєв у телеграм-каналі.
Раніше сьогодні у міноборони рф повідомили про "знищення" засобами ППО безпілотника над територією брянської області. Це нібито сталося вночі.
У рф заявили про виявлений дрон у районі нафтопереробного заводу у ярославлі29.01.24, 09:00 • 26168 переглядiв