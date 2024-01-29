У рф заявили про виявлений дрон у районі нафтопереробного заводу у ярославлі
Київ • УНН
У рф повідомляють про падіння безпілотного літального апарату (БПЛА) біля нафтопереробного заводу в ярославлі. Про постраждалих не повідомляється, а територія оточена в очікуванні групи розмінування.
У росії заявили, що безпілотник нібито "атакував" нафтопереробний завод у ярославлі в рф, з посиланням на джерело повідомив російський телеграм-канал 112, пише УНН.
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"Безпілотник літакового типу атакував нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у ярославлі. БПЛА впав біля установки гідрокрекінгу", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, попередньо, ніхто не постраждав. Наразі місце події оточено, очікується прибуття групи розмінування.
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