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У рф заявили про виявлений дрон у районі нафтопереробного заводу у ярославлі

У рф заявили про виявлений дрон у районі нафтопереробного заводу у ярославлі

Київ • УНН

 • 26168 перегляди

У рф повідомляють про падіння безпілотного літального апарату (БПЛА) біля нафтопереробного заводу в ярославлі. Про постраждалих не повідомляється, а територія оточена в очікуванні групи розмінування.

У росії заявили, що безпілотник нібито "атакував" нафтопереробний завод у ярославлі в рф, з посиланням на джерело повідомив російський телеграм-канал 112, пише УНН.

Деталі

"Безпілотник літакового типу атакував нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у ярославлі. БПЛА впав біля установки гідрокрекінгу", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, попередньо, ніхто не постраждав. Наразі місце події оточено, очікується прибуття групи розмінування.

Російські літаки впустили ще дві бомби ФАБ-250 у бєлгородській області рф - росЗМІ29.01.24, 08:28 • 31783 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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