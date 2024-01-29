в рф заявили о выявленном дроне в районе нефтеперерабатывающего завода в ярославле

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  167662 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
26 январь 2024, 13:10  •  248632 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  244274 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  230005 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  262652 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  251473 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  214151 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  212438 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  211767 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  173315 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

в рф заявили о выявленном дроне в районе нефтеперерабатывающего завода в ярославле

В рф сообщают о падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) возле нефтеперерабатывающего завода в ярославле. О пострадавших не сообщается, а территория оцеплена в ожидании группы разминирования.

Новости Мира •   •  14919 просмотра
в рф заявили о выявленном дроне в районе нефтеперерабатывающего завода в ярославле

"Надо верить в народ, в Украину, в партнеров, верить в мир": Зеленский заявил, что и геополитически, и финансово можно остановить россию

Президент Зеленский заявил в интервью, что можно остановить россию, надо верить в народ, Украину, партнеров и мир, ведь любая война заканчивается. Он считает, что россию можно остановить и геополитически, и финансово

Война •   •  19824 просмотра
"Надо верить в народ, в Украину, в партнеров, верить в мир": Зеленский заявил, что и геополитически, и финансово можно остановить россию

Армия рф за сутки ударила по Запорожской области более 120 раз: атаковала 37 дронами, била из артиллерии

российские войска нанесли более 120 ударов по 18 населенным пунктам в Запорожской области Украины, в том числе 37 ударов с беспилотников.

Война •   •  17951 просмотра
Армия рф за сутки ударила по Запорожской области более 120 раз: атаковала 37 дронами, била из артиллерии

Пожар в гериатрическом пансионате во Львове: в ОВА назвали одну из версий причин возгорания

Одной из возможных причин смертельного пожара во львовском гериатрическом пансионате является курение в комнате. В результате пожара погиб 68-летний мужчина. Власти все еще выясняют точную причину пожара.

Криминал и ЧП •   •  14463 просмотра
Пожар в гериатрическом пансионате во Львове: в ОВА назвали одну из версий причин возгорания

россияне ранили еще четырех жителей Донетчины

28 января в результате российских обстрелов были ранены еще 4 мирных жителей Донецкой области, в том числе 3 в Мирнограде и 1 в Очеретино.

Война •   •  16559 просмотра
россияне ранили еще четырех жителей Донетчины

Российские самолеты уронили еще две бомбы ФАБ-250 в белгородской области рф - росСМИ

Российские самолеты уронили еще две бомбы ФАБ-250 в белгородской области рф, в результате чего около 150 жителей были эвакуированы. Бомбы были обезврежены на следующий день. Ранее в январе еще одна бомба повредила плотину в районе хутора ионовка.

Война •   •  23708 просмотра
Российские самолеты уронили еще две бомбы ФАБ-250 в белгородской области рф - росСМИ

Волчанск в Харьковской области вечером подвергся вражескому удару, есть повреждение электросетей - ОВА

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, вечером российские войска обстреляли город Волчанск. Более 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны рф, но о жертвах не сообщается.

Война •   •  23307 просмотра
Волчанск в Харьковской области вечером подвергся вражескому удару, есть повреждение электросетей - ОВА

По Херсонской области россияне выпустили 390 снарядов, двое раненых - ОВА

За сутки российские войска 89 раз обстреляли Херсонскую область, 2 человека получили ранения. Обстрелы велись из различных видов оружия по жилым кварталам.

Война •   •  25327 просмотра
По Херсонской области россияне выпустили 390 снарядов, двое раненых - ОВА

Еще плюс 1070 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 383 180 человек личного состава и 6290 танков.

Война •   •  25716 просмотра
Еще плюс 1070 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На Николаевщине ночью сбили четыре "шахеда" - ОВА

Четыре российских беспилотника "Шахид-136/131" были сбиты над Николаевской областью в ночь на понедельник, сообщил глава Николаевской областной администрации по вопросам обороны. Обломки некоторых сбитых беспилотников повредили здания в Арбузинской общине, но обошлось без жертв.

Война •   •  25063 просмотра
На Николаевщине ночью сбили четыре "шахеда" - ОВА