Российские самолеты уронили еще две бомбы ФАБ-250 в белгородской области рф - росСМИ

Российские самолеты уронили еще две бомбы ФАБ-250 в белгородской области рф, в результате чего около 150 жителей были эвакуированы. Бомбы были обезврежены на следующий день. Ранее в январе еще одна бомба повредила плотину в районе хутора ионовка.