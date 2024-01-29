В рф сообщили о дронах в брянской и ростовской областях

Губернатор ростовской области рф василий голубев сообщил о падении беспилотника на территории неклиновского района области, пишет УНН.

Детали

Он утверждает, что дрон был "нейтрализован" утром средствами радиоэлектронной борьбы.

"В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере. В зимнее время учреждение не работает, находясь на консервации. Пострадавших нет", - написал голубев в телеграм-канале.

Ранее сегодня в минобороны рф сообщили об "уничтожении" средствами ПВО беспилотника над территорией брянской области. Это якобы произошло ночью.

в рф заявили о выявленном дроне в районе нефтеперерабатывающего завода в ярославле