Некоторые БпЛА оккупантов долетели до западных границ Украины - Игнат

Беспилотники вс рф, которые за прошедшие сутки летели, в том числе, на запад Украины, были уничтожены воинами ВСУ. Об этом сообщил в телемарафоне Юрий Игнат, представитель Командования Воздушных сил ВСУ, передает УНН.

Сегодня география "шахедов" была больше, - вплоть до западных границ нашего государства. - отметил спикер ПС ВСУ.

У россиян остается около 900 высокоточных дальнобойных ракет - Игнат

По его словам, некоторые единицы долетели, но в конце концов все были уничтожены. Угроза была для ряда областей - Николаевская, Житомирская, Винницкая и Хмельницкая области.

Собственно, 8 из 8 были уничтожены - подытожил Игнат.

Напомним,

Четыре российских беспилотника "Шахид-136/131" были сбиты над Николаевской областью в ночь на понедельник, 29 января. Обломки некоторых сбитых беспилотников повредили здания в Арбузинской общине, но обошлось без жертв.

В рф сообщили о дронах в брянской и ростовской областях