На Николаевщине ночью сбили четыре "шахеда" - ОВА

В ночь на понедельник, 29 января, силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено четыре беспилотника россиян типа Shahed-136/131. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

В Николаевском районе в воскресенье, 28 января, в 11:18 и 23:31 враг нанес артиллерийские обстрелы и в 16:14 направил FPV-дрон по трем населенным пунктам Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Также в воскресенье в 23:50 артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

В Первомайском районе в 22:30 во время боевой работы подразделений противовоздушной обороны по отражению дроновой атаки, в результате падения обломков сбитых БпЛА, в Арбузинской громаде повреждено административное здание, учебное заведение и частный сектор. Пострадавших нет.

На Днепропетровщине обломки "шахеда" упали на агропредприятие