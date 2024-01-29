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На Миколаївщині вночі збили чотири "шахеди" – ОВА

На Миколаївщині вночі збили чотири "шахеди" – ОВА

Київ • УНН

 • 33718 перегляди

Чотири російські безпілотники "Шахід-136/131" були збиті над Миколаївською областю в ніч на понеділок, повідомив голова Миколаївської обласної адміністрації з питань оборони. Уламки деяких збитих безпілотників пошкодили будівлі в Арбузинській громаді, але обійшлося без жертв.

У ніч на понеділок, 29 січня, силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири безпілотники росіян типу Shahed-136/131. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

У Миколаївському районі у неділю, 28 січня, об 11:18 та  23:31 ворог завдав артилерійських обстрілів та о 16:14 спрямував FPV-дрон по трьох населених пунктах Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Також у неділю о 23:50 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Первомайському районі о 22:30 під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони із відбиття дронової атаки, внаслідок падіння уламків збитих БпЛА, в Арбузинській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор. Постраждалих немає.

На Дніпропетровщині уламки "шахеда" впали на агропідприємство29.01.24, 07:43 • 32396 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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