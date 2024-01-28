У россиян остается около 900 высокоточных дальнобойных ракет - Игнат

Несмотря на три крупные комбинированные атаки по Украине - с 29 декабря по 8 января, у рф остается около 900 высокоточных дальнобойных ракет. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает УНН.

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По последним данным, как и в предыдущий период, около 900 у них (россиян - ред.) высокоточных дальнобойных ракет. На том же уровне осталась отметка, потому что враг в течение трех крупных комбинированных атак - с 29 декабря по 8 января применил большое количество ракет. Несмотря на то, что они производят, они и тратят - сказал Игнат.

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Он рассказал, что у россиян еще есть ракеты С-300, которыми обстреливают Харьковскую область и другие авиационные ракеты и противокорабельные ракеты, которые расположены в Крыму. Кроме того, спикер отметил, что рф изготавливают ежемесячно около 100 ракет.

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