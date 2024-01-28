У росіян залишається близько 900 високоточних далекобійних ракет - Ігнат
Київ • УНН
Незважаючи на те, що росія здійснила три великі ракетні атаки на Україну з 29 грудня по 8 січня, речник Військово-повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що у росії залишилося близько 900 високоточних ракет дальнього радіусу дії. Ігнат зазначив, що Росія виробляє близько 100 ракет на місяць, але витрачає їх через постійні атаки проти України.
Незважаючи на три великі комбіновані атаки по Україні - з 29 грудня по 8 січня, у рф залишається близько 900 високоточних далекобійних ракет. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає УНН.
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За останніми даними, як і в попередній період, близько 900 у них (росіян - ред.) високоточних далекобійних ракет. На тому ж рівні залишилась позначка, тому що ворог протягом трьох великих комбінованих атак - з 29 грудня по 8 січня застосував велику кількість ракет. Попри те, що вони виготовляють, вони і витрачають
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Він розповів, що у росіян ще є ракети С-300, якими обстрілюють Харківщину та інші авіаційні ракети та протикорабельні ракети, які розташовані в Криму. Крім того, речник зазначив, що рф виготовляють щомісяця близько 100 ракет.
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