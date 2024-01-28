Армія рф здійснила 33 атаки БпЛА по Запорізькій області та майже 100 артударів по прифронтовим населеним пунктам
Київ • УНН
За минулу добу російські війська здійснили 33 атаки з безпілотників по Запорізькій області та майже 100 артилерійських обстрілів прифронтових населених пунктів. Внаслідок обстрілів були зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури, але обійшлося без жертв.
Минулої доби надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, внаслідок ударів російських загарбників. Про це передає УНН із посиланням на Telegram керівника Запорізької обласної військової адміністрації.
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Рашисти здійснили 33 БПЛА-атаки по Запоріжжю, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Новодарівці, Білогір'ю, Малинівці, Чарівному, Полтавці, Роботиному та П'ятихатках, а також обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку та Кам'янське.
Вказується, що загалом окупанти минулої доби завдали 130 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області. При цьому майже 100 ударів прийшлися по прифронтових містах та селах.
95 артударів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Левадного, Щербаків, Лугівського, Степногірська, Кам'янського, Степового, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл
Станом на зараз відомо про 4 випадки руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури; без постраждалих.
Нагадаємо
російські війська здійснили артилерійські та мінометні обстріли 20 населених пунктів у Харківській області України, поранивши чотирьох мирних мешканців у містах Вовчанськ, Козача Лопань та Подоли. Обстріли також завдали шкоди житловим будинкам і кладовищу.
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