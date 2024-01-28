Окупанти обстріляли 20 населених пунктів на Харківщині, четверо людей поранені

Минулої доби окупанти завдали ударів по 20 населених пунктах Харківщини. З артилерії та мінометів обстріляли Уди, Козачу Лопань Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодязне, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Берестове. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

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27 січня близько 13:00 окупанти завдали удару по м. Вовчанськ Чугуївського району. Поранень зазнала 77-річна жінка. Потерпілу госпіталізували. Пошкоджено приватний будинок.

О 13:15 ворог обстріляв с. Козача Лопань Харківського району. Поранень зазнав 61-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні. Пошкоджено житловий будинок.

О 18:00 ворог завдав удару по с. Подоли Куп'янського району. Постраждали чоловіки 42- та 50 років. Потерпілих госпіталізували. Близько 19:30 та 21:00 окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Без потерпілих.

О 18:00 та 22:40 ворог завдав удару по м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено цвинтар.

Близько 01:00 28 січня ворог знову завдав удару по м. Вовчанськ. Постраждалих немає.

Померла дівчинка, яка була в комі після російського обстрілу Харківщини 17 січня