Померла дівчинка, яка була в комі після російського обстрілу Харківщини 17 січня
Київ • УНН
13-річна дівчинка, яка постраждала внаслідок російського обстрілу Харківській області, померла від отриманих поранень у лікарні. Вона була важко поранена, коли окупанти скинули КАБ на сільраду у селі Малий Бурлук.
У лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу Харківщині 17 січня. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
На жаль, сьогодні у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу села Малий Бурлук 17 січня. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою
Він повідомив, що під час обстрілу дитина отримала складні осколкові поранення і тривалий час перебувала у комі.
Нагадаємо
17 січня МВС повідомило, що окупанти поцілили авіаційною бомбою у будівлю сільської ради у селі Малий Бурлук. Постраждали двоє дітей: 10-річному хлопчику ампутували ногу, 13-річна дівчинка перебуває у лікарні з осколковими пораненнями тулуба. Також загинула жінка.
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