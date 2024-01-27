Умерла девочка, которая была в коме после российского обстрела Харьковщины 17 января

В больнице умерла 13-летняя девочка, которая получила ранения в результате российского обстрела Харьковской области 17 января. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

К сожалению, сегодня в больнице умерла 13-летняя девочка, которая получила ранения в результате российского обстрела села Малый Бурлук 17 января. Враг нанес удар по населенному пункту авиабомбой написал председатель ОВА.

Он сообщил, что во время обстрела ребенок получил сложные осколочные ранения и длительное время находился в коме.

Напомним

17 января МВД сообщило, что оккупанты попали авиационной бомбой в здание сельского совета в селе Малый Бурлук. Пострадали двое детей: 10-летнему мальчику ампутировали ногу, 13-летняя девочка находится в больнице с осколочными ранениями туловища. Также погибла женщина.

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