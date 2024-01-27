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Умерла девочка, которая была в коме после российского обстрела Харьковщины 17 января

Умерла девочка, которая была в коме после российского обстрела Харьковщины 17 января

Киев  •  УНН

27 январь 2024, 15:27  •  6089 просмотра

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13-летняя девочка, пострадавшая в результате российского обстрела Харьковской области, умерла от полученных ранений в больнице. Она была тяжело ранена, когда оккупанты сбросили КАБ на сельсовет в селе Малый Бурлук.

В больнице умерла 13-летняя девочка, которая получила ранения в результате российского обстрела Харьковской области 17 января. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

К сожалению, сегодня в больнице умерла 13-летняя девочка, которая получила ранения в результате российского обстрела села Малый Бурлук 17 января. Враг нанес удар по населенному пункту авиабомбой

написал председатель ОВА.

Он сообщил, что во время обстрела ребенок получил сложные осколочные ранения и длительное время находился в коме.

Напомним

17 января МВД сообщило, что оккупанты попали авиационной бомбой в здание сельского совета в селе Малый Бурлук. Пострадали двое детей: 10-летнему мальчику ампутировали ногу, 13-летняя девочка находится в больнице с осколочными ранениями туловища. Также погибла женщина.

Появились подробности ночного удара "Искандером" по Славянску, ракета попала в керамический цех27 январь 2024, 06:30 • 28844 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
Померла дівчинка, яка була в комі після російського обстрілу Харківщини 17 січня
Girl who was in a coma after russian shelling of Kharkiv region on January 17 dies
Новости по теме

Умерла девочка, которая была в коме после российского обстрела Харьковщины 17 января

13-летняя девочка, пострадавшая в результате российского обстрела Харьковской области, умерла от полученных ранений в больнице. Она была тяжело ранена, когда оккупанты сбросили КАБ на сельсовет в селе Малый Бурлук.

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Умерла девочка, которая была в коме после российского обстрела Харьковщины 17 января

В прошлом году украинцы усыновили более 900 детей, и это больше, чем в первый год войны

В 2023 году 925 украинских детей были усыновлены, что превысило показатель 2022 года. Количество усыновлений уменьшилось в начале войны, но восстановилось во второй половине 2022 года. Однако общее количество усыновлений все еще остается низким по сравнению с количеством детей-сирот, нуждающихся в своей семье.

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В прошлом году украинцы усыновили более 900 детей, и это больше, чем в первый год войны

Украина предложила странам Балтии провести совместный оборонно-промышленный форум

Министр обороны Украины во время встречи с министром иностранных дел Литвы предложил провести совместный оборонно-промышленный форум со странами Балтии, где правительства, представители военной промышленности и инвесторы могли бы обсудить вопросы сотрудничества в сфере передовых военных технологий.

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Правоохранители зафиксировали последствия вражеских обстрелов Купянщины

российские войска обстреляли гражданские районы Купянского района Харьковской области 26-27 января, повредив дома и транспортные средства. Эти обстрелы расследуются как военные преступления.

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Оккупанты под Авдеевкой постоянно меняют тактику наступления, оборона города держится - военнослужащий

россияне постоянно меняют тактику в своих попытках захватить Авдеевку. Украинские силы удерживают контроль над городом, хотя ситуация остается критической.

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Оккупанты под Авдеевкой постоянно меняют тактику наступления, оборона города держится - военнослужащий

Украина может вернуть контроль над небом уже в этом году - Кулеба

Украина может получить контроль над своим небом уже в этом году, если получит достаточное количество истребителей F-16, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и ракет, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Украина может вернуть контроль над небом уже в этом году - Кулеба

Потери оккупантов на Юге: украинские войска за сутки уничтожили танк и 7 орудий на левобережье Херсонщины

Украинские военные сообщили об уничтожении 1 российского танка, 7 артиллерийских орудий, 8 бронемашин, 2 антенн, полевого пункта снабжения и гибели 9 российских военнослужащих на юге Украины за минувшие сутки. Удары были нанесены по огневым позициям и тыловым районам противника.

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Потери оккупантов на Юге: украинские войска за сутки уничтожили танк и 7 орудий на левобережье Херсонщины

российские военные щеголяют убитыми животными на оккупированной Херсонщине - Зоозащитники

российские солдаты, оккупировавшие часть Херсонской области Украины, убивают диких животных ради развлечения и выкладывают фотографии, на которых они позируют с убитыми животными.

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ДРГ на севере: прокуратура расследует расстрел гражданских россиянами на Сумщине

Российская диверсионная группа 27 января застрелила 54-летнего мужчину и его 68-летнюю сестру, когда они ехали между двумя селами в Сумской области. Украинские правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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ДРГ на севере: прокуратура расследует расстрел гражданских россиянами на Сумщине

Новые правила помощи переселенцам: в Минсоцполитики объяснили кому продлят выплаты

Украинское правительство решило автоматически продлить финансовую помощь уязвимым группам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 1 марта, при этом обязав трудоспособных ВПЛ зарегистрироваться как безработных и искать работу, чтобы продолжать получать выплаты.

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Новые правила помощи переселенцам: в Минсоцполитики объяснили кому продлят выплаты