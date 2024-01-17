Авіаудар по селищу Малий Бурлюк: загинула жінка, ще двоє дітей травмовані
Київ • УНН
У результаті російського авіаудару по селищу Малий Бурлюк загинула жінка і двоє дітей отримали поранення, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації. За фактом обстрілу, який також завдав серйозної шкоди житловим будинкам та інфраструктурі, ведеться розслідування.
Внаслідок авіаудару по селу на Купʼянщині загинула жінка, та зазнали поранень двоє дітей. Про жертв російської агресії повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За уточненими даними, унаслідок ворожого обстрілу у Малому Бурлуці загинула 61-річна жінка. 10-річний хлопчик перебуває в лікарні, внаслідок отриманої травми ампутовано кінцівку. Постраждала дівчинка 13 років отримала осколкові поранення. Пошкоджені будинок культури, є пошкодження житлових будинків. Огляд місць влучання триває.
Деталі
За фактом цього обстрілу Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Згідно з даними слідства, росіяни вдарили керованою авіабомбою по с. Малий Бурлук Купʼянського району близько 15:00 17 січня. Пошкодили будівлю сільської ради та житлові будинки.
Крім того, близько 13:00 та 13:30 окупанти вчергове атакували з артилерії Купʼянськ. Там ворожим залізяччям зрешечені приватні житлові будинки, газова та водопровідна труба.
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв з посиланням на очільника ОВА, що внаслідок ворожої атаки КАБом в селищі поранення зазнали двоє дітей, серед яких - 10-річний хлопчик.