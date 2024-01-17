Окупанти вдарили керованою авіабомбою по селищу на Харківщині: постраждали діти
Київ • УНН
російські військові атакували КАБом селище в Харківській області, поранивши 10-річного хлопчика.
Російські військові сьогодні вдарили КАБом по селу Малий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє дітей, серед яких - 10-річний хлопчик. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, інформує УНН.
У нас посилюються обстріли по прикордонних населених пунктах. Північ, північно-східний напрямок, Харківський район, декілька хвилин тому було нанесено ворогом удар по населеному пункту Малий Бурлук...абсолютно цивільна інфраструктура
За його словами, внаслідок удару постраждало двоє дітей. 10-річний хлопчик зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки. Потерпілого доставили до лікарні.
Синєгубов зазначив, що купанти вдарили по адміністративній будівлі.
Доповнення
Також голова ОВА розповів, що внаслідок ворожого обстрілу Харкова, який стався вчора, постраждали 17 людей, 13 з них перебувають у лікарнях. 3 жінки – у важкому стані у нейрохірургічному відділенні.
Інші пацієнти – у середньому та легкому станах. Всім потерпілим надається комплексна медична допомога.
росіяни атакують Херсонщину: поранено чотирьох цивільних17.01.24, 15:40 • 22635 переглядiв