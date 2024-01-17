росіяни атакують Херсонщину: поранено чотирьох цивільних
Київ • УНН
У Херсонській області внаслідок російського обстрілу 17 січня поранення отримали чотири людини, в тому числі 81-річна жінка. Обстріл також завдав шкоди будівлям і транспортним засобам, розпочато досудове розслідування.
Внаслідок російських обстрілів протягом доби, 17 січня, на Херсонщині було поранено щонайменше чотирьох людей. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 17 січня вдень російські військові обстріляли населені пункти Херсонської області.
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У селі Ромашкове Білозерської громади поранення отримала 81-річна жінка, їй надано медичну допомогу на місці
Крім того, у місті Берислав троє цивільних дістали поранень різного ступеня. Двоє чоловіків та жінка постраждали через вибух ворожого дрону, який влучив у приватний будинок.
Доповнення
Зазначається, що через обстріли пошкоджені також житлові будинки, господарські споруди та автотранспорт.
Наразі за процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Під час останнього обстрілу Херсона у Дніпровському районі міста розпочалась пожежа. Також відомо, що в результаті обстрілу Дніпровського району загинув 37-річний чоловік.
Крім того, у 81-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузії. Лікарі "екстренки" надали їй допомогу на місці.
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