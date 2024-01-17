росіяни обстрілюють Херсон: внаслідок ворожих атак виникли перебої з електрикою
Київ • УНН
Російські війська продовжують обстрілювати Херсон, що призвело до перебоїв з електрикою у місті.
Російські війська сьогодні продовжують обстрілювати Херсон, внаслідок ударів по Дніпровському району міста виникли перебої з електрикою. Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко, передає УНН.
Близько 11.30 ворог атакував Херсон! Армія рф з тимчасово окупованого лівого берега завдала кілька ударів во Дніпровському району міста. Внаслідок обстрілу виникли перебої з електрикою
За його словами, наразі триває обстріл Херсона з боку російських окупаційних військ. Він закликав жителів не перебувати на відкритому просторі і перейти до більш безпечних місць.
росіяни обстріляли Михайлівку на Херсонщині, пошкоджено будинок17.01.24, 09:43 • 23323 перегляди