росіяни обстрілюють Херсон: внаслідок ворожих атак виникли перебої з електрикою

Російські війська сьогодні продовжують обстрілювати Херсон, внаслідок ударів по Дніпровському району міста виникли перебої з електрикою. Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко, передає УНН.

Близько 11.30 ворог атакував Херсон! Армія рф з тимчасово окупованого лівого берега завдала кілька ударів во Дніпровському району міста. Внаслідок обстрілу виникли перебої з електрикою - написав Мрочко у Telegram.

За його словами, наразі триває обстріл Херсона з боку російських окупаційних військ. Він закликав жителів не перебувати на відкритому просторі і перейти до більш безпечних місць.

росіяни обстріляли Михайлівку на Херсонщині, пошкоджено будинок