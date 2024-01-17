росіяни обстріляли Михайлівку на Херсонщині, пошкоджено будинок

Армія рф вночі обстріляла Михайлівку, що на Херсонщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, обійшлося без постраждалих, повідомляють в Херсонській ОВА, пише УНН.

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"Уночі ворожа армія завдала удару по Михайлівці. Внаслідок влучання зайнявся приватний будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих", - ідеться в повідомленні ОВА у Telegram.

У Херсонській ОВА також показали фото пошкодженого будинку.

Нагадаємо

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині минулої доби поранено троє людей. Ворожа армія минулої доби 75 разів обстріляла територію області.