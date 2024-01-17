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россияне обстреляли Михайловку в Херсонской области, поврежден дом

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 07:43  •  13736 просмотра

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Российская армия обстреляла Михайловку в Херсонской области, в результате чего загорелся частный дом. О пострадавших не сообщается.

Армия рф ночью обстреляла Михайловку, что в Херсонской области. В результате обстрела поврежден частный дом, обошлось без пострадавших, сообщают в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Ночью вражеская армия нанесла удар по Михайловке. В результате попадания загорелся частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

В Херсонской ОВА также показали фото поврежденного дома.

Напомним

В результате российских обстрелов в Херсонской области за прошедшие сутки ранены три человека. Вражеская армия за прошедшие сутки 75 раз обстреляла территорию области.

Павел Башинский

Павел Башинский

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