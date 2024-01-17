россияне обстреляли Михайловку в Херсонской области, поврежден дом
Киев • УНН
Российская армия обстреляла Михайловку в Херсонской области, в результате чего загорелся частный дом. О пострадавших не сообщается.
Армия рф ночью обстреляла Михайловку, что в Херсонской области. В результате обстрела поврежден частный дом, обошлось без пострадавших, сообщают в Херсонской ОВА, пишет УНН.
Детали
"Ночью вражеская армия нанесла удар по Михайловке. В результате попадания загорелся частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
В Херсонской ОВА также показали фото поврежденного дома.
Напомним
В результате российских обстрелов в Херсонской области за прошедшие сутки ранены три человека. Вражеская армия за прошедшие сутки 75 раз обстреляла территорию области.
россияне обстреляли Михайловку в Херсонской области, поврежден дом
Российская армия обстреляла Михайловку в Херсонской области, в результате чего загорелся частный дом. О пострадавших не сообщается.
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