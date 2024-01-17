россияне обстреливают Херсон: в результате вражеских атак возникли перебои с электричеством
Российские войска продолжают обстреливать Херсон, что привело к перебоям с электричеством в городе.
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка.
В ростовской области рф горит полиэфирный завод: огнем охвачены сотни квадратных метров, есть пострадавшие
Завод по производству полиэфирного волокна в шахтах, ростовская область, россия, горит, охватив сотни квадратных метров. Известно о двух пострадавших. Перед пожаром был слышен взрыв, хотя губернатор региона отрицает, что это был удар с беспилотника.
В Башкирии произошли стычки протестующих с полицией возле суда, который вынес приговор местному активисту
Возле суда в республике Башкортостан, где активист Фаил Алсинов был осужден за разжигание ненависти, произошли столкновения между полицией и около 2 000 протестующих.
Укрэнерго предупредило о дефиците электроэнергии на уровне 5% на фоне похолодания: призывает экономить
Из-за резкого похолодания в Украине наблюдается резкий рост потребления электроэнергии, что привело к 5% дефициту в энергосистеме. Укрэнерго призывает население экономно использовать электроэнергию в этих условиях.
россияне проваливают паспортизацию на оккупированных территориях перед выборами - Юсов
Оккупанты на ВОТ сталкиваются с противодействием людей, которые отказываются принимать паспорта, что влияет на планы проведения "президентских выборов". Несмотря на прямое давление и репрессии, уровень паспортизации остается неудовлетворительным.
Посол США о ночных ударах рф по Харькову и Одессе: если это сойдет путину с рук, он не остановится на Украине
Посол США в Украине Бриджит Бринк предупреждает, что если нападения россии на украинских гражданских останутся безнаказанными, путин не остановится только на Украине.
Враг продолжает терроризировать мирное население Одесской области: Кипер о ночной атаке рф
россия продолжает терроризировать гражданское население в Одесской области. В результате ночной атаки 58 домов остались без отопления.
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес.
ГБР расследует не менее 300 уголовных производств в отношении нарушений работников ТЦК и ВВК
С начала полномасштабной войны россии против Украины Государственное бюро расследований (ГБР) расследует 300 случаев нарушений со стороны ТЦК и ВВК. На сегодняшний день 28 обвинительных актов направлено в суд.