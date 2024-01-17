россияне обстреливают Херсон: в результате вражеских атак возникли перебои с электричеством

Российские войска сегодня продолжают обстреливать Херсон, в результате ударов по Днепровскому району города возникли перебои с электричеством. Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Около 11.30 враг атаковал Херсон! Армия рф с временно оккупированного левого берега нанесла несколько ударов по Днепровскому району города. В результате обстрела возникли перебои с электричеством - написал Мрочко в Telegram.

По его словам, сейчас продолжается обстрел Херсона со стороны российских оккупационных войск. Он призвал жителей не находиться на открытом пространстве и перейти в более безопасные места.

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